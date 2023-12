Siegen: 45-Tonnen-Schokolaster blockiert A 45 für Stunden

Eisern In einer Baustelle zwischen Wilnsdorf und Siegen auf der A 45 verunglückt ein Lkw. Für Stunden geht auf der Autobahn nichts mehr.

Stundenlang im Stau gestanden haben in der Nacht zu Mittwoch, 13. Dezember, zahlreiche Autofahrer auf der A 45 zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf – die Autobahn war zwischenzeitlich gesperrt.

Zuvor war in einer Baustelle ein mit Schokolade beladener 45-Tonnen-Laster von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Grünstreifen gerutscht. Das Gespann fuhr dann in eine Böschung, kippte um und blockierte die Spur Richtung Dortmund. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte mit Unterstützung der Einsatzkräfte das Führerhaus verlassen, um anschließend in ein Siegener Krankenhaus gebracht zu werden.

Autobahnpolizei: Schaden im sechsstelligen Bereich

Mitarbeiter eines Spezialunternehmens rückten mit einem Bergekran an, um das Fahrzeug zu bergen. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich, so die Polizei. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Mittwochmorgen an.

