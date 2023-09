Ab Freitag, 9. September, wieder für alle geöffnet: Das Parkhaus an der Morleystraße in Siegen.

Siegen. Nach Brand durfte bis auf Dauerparker monatelang kein Auto ins Parkhaus Morleystraße. KEG: Versicherung des Fahrzeughalters soll Schaden zahlen

Das Parkhaus Apollotheater steht wie geplant ab Samstag, 9. September, wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Das teilt die Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) mit. Aufgrund eines Fahrzeugbrandes am 20. April musste das Parkhaus für Kurzparker geschlossen werden: Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Hitze des Feuers die Baukonstruktion so beschädigt wurde, dass sie im Bereich der „Brandetage“ nicht mehr tragfähig war. Nur die Dauerparker konnten das Parkhaus seither auf den beiden unteren Etagen weiter nutzen.

Während der Schließungszeit von nun fast fünf Monaten waren laut KEG zunächst Untersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstellen, bevor die Verrußung entfernt und der Beton saniert und neu beschichtet werden konnte. Die verschmorten Elektroanlagen, Leitungen und Beleuchtung, sind nun weitgehend erneuert. „Restarbeiten werden noch im laufenden Betrieb ausgeführt“, heißt es weiter.

Die Schadensumme steht den Angaben zufolge noch nicht endgültig fest, werde aber etwa 100.000 Euro betragen. Weil durch die Schließung erhebliche Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind, müsse die Versicherung des Fahrzeughalters das erstatten, kündigt die KEG an. Nach dem Brand eines abgestellten Fahrzeuges im Parkhaus Rathaus/Markt (Hinterstraße), bei dem die Sanierung ebenfalls in diesem Jahr erfolgte, ist dies demnach der zweite Brandschaden für die KEG in kurzer Zeit.

