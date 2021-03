Siegen: 55-Jähriger nachmittags von zwei Tätern überfallen

Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Siegen. Überfall in Siegen: Das Opfer nimmt die Verfolgung auf, verliert die Täter in der Nordstraße allerdings aus den Augen. Das ist passiert.

Ein 55-jähriger Mann ist von zwei noch unbekannten Tätern in Siegen überfallen worden.

Der Mann war laut Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag, 18. März, mit seinem Fahrrad hinter einem Elektrofachmarkt am Sieghütter Hauptweg unterwegs, als er unter einer Brücke auf die Täter traf. Einer der Unbekannten riss den Rucksack während der Fahrt vom Gepäckträger.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Anschließend nahmen sich die Räuber den Geldbeutel und das Handy aus dem Rucksack, so dei Polizei in Siegen. Dann flüchteten sie. Der 55-Jährige konnte den Männern über die Heeserstraße und die Sandstraße bis in die Nordstraße folgen. Dann verlor er sie aus den Augen.

Verdächtiger eins ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und 16 bis 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und Sportschuhe. Verdächtiger zwei ist 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt. Er trug eine blaue Jacke, seine Haare waren kurz und schwarz. Beide hatten laut Polizei ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei Siegen bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

