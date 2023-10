Vor dem Kreishaus in Siegen fährt ein Linienbus auf einen Pkw auf. Verletzt wird niemand, doch es entsteht Sachschaden.

Aufgefahren Siegen: 6. Unfall, an dem ein Bus beteiligt ist, in 5 Wochen

Siegen. Zum sechsten Mal innerhalb von fünf Wochen kommt es im Siegerland zu einem Unfall mit einem Bus – diesmal auf der Koblenzer Straße in Siegen.

Ein Linienbus fuhr am Freitagmittag einem Auto auf der Koblenzer Straße auf.

Beide waren in Richtung Stadtmitte unterwegs, als der Pkw nach rechts auf den Parkplatz am Kreishaus abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Sachschaden. Innerhalb von fünf Wochen war dies im Siegerland der sechste Verkehrsunfall, an dem ein Bus beteiligt war:

