Siegen: 63. Spendenaktion von „Brot für die Welt“ gestartet

Pfarrer in Ruhestand, Martin Ahlhaus, im Gespräch mit Matthias Daub, Vorsitzender der Tansania-Partnerschaftsgruppe, und Irene Matimbwi, Stipendiatin von Brot für die Welt, in der Martinikirche in Siegen.

Siegen. Bei einem Gottesdienst in der Martinikirche startet 63. Spendenaktion von „Brot für die Welt“.Kirche möchte sich für Klimagerechtigkeit einsetzen.

Mit einem festlichen Gottesdienst ist die 63. Spendenaktion von „Brot für die Welt“ in Siegen zentral für ganz Westfalen eröffnet worden. Zum Start der neuen Spendensammlung des evangelischen Hilfswerkes rief der Ökumene-Dezernent der westfälischen Landeskirche, Dr. Albrecht Philipps, zum Einsatz für eine gerechte Welt und zu mehr Klimaschutz auf.

Kirche und Klimaschutz in Siegen: „Wir müssen jetzt konsequent handeln“

Christinnen und Christen dürften sich nicht mit der Ausbeutung der Natur und den wachsenden Ungerechtigkeiten abfinden. Im Mittelpunkt der Aktion, die Synodalassessor Rolf Fersterra im Namen des Evangelischen Kirchenkreises Siegen eröffnete, steht die globale Klimagerechtigkeit. Ihr Motto lautet: „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft!“ Die junge Generation fordere zu Recht, dass das Klimaschutzabkommen von Paris eingehalten werde, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, sagte Philipps. „Diesen Druck brauchen wir dringend“, betonte er in seiner Predigt in der Martinikirche vor rund 50 Besucherinnen und Besuchern.

Der Gottesdienst wurde zeitgleich auf dem YouTube-Kanal der Martinikirchengemeinde live gestreamt. Die Folgen des Klimawandels seien überall hautnah spürbar, sagte der Landeskirchenrat auch mit Blick auf die Flutkatastrophe im Sommer im Westen Deutschlands. „Wir müssen jetzt konsequent handeln – in der Kirche, in der Gesellschaft.“ Dazu gehöre es, „auch mal anzuecken, sich vielleicht auch mal als Gutmensch abstempeln zu lassen“, sagte Philipps. Zugleich warnte er davor, vorschnell über andere zu urteilen.

Kirche Siegen: Einbußen bei den Kollekten wegen Corona vermutet

Wegen der Corona-Pandemie rechnet Brot für die Welt mit deutlichen Einbußen bei den Kollekten in den Weihnachtsgottesdiensten. Philipps warb dafür, die Arbeit des Hilfswerkes mit Spenden „digital, im Spendentütchen oder als Kontoüberweisung“ zu unterstützen.

Am ersten Advent Die Spendenaktion von Brot für die Welt ist traditionell am ersten Advent gestartet. Der Festgottesdienst zur bundesweiten Eröffnung fand in diesem Jahr in Detmold statt.

Auch Katja Breyer, Beauftragte von Brot für die Welt in der westfälischen Kirche, betonte: „Als Hauptverursacher des Klimawandels sind wir aufgefordert, die Menschen in den Ländern des Südens zu unterstützen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben und so massiv unter seinen Folgen leiden.“

Menschen im südlichen Afrika etwa litten seit vielen Jahren unter Dürren und Zyklonen. „Die Partnerorganisationen von Brot für die Welt unterstützen diese Menschen dabei, neue Ideen umzusetzen, um mit den veränderten Klimabedingungen umzugehen.“ Dazu gehöre etwa der Einsatz von widerstandsfähigem Saatgut oder das Anlegen von Steinwällen, die Felder feucht halten.

Martinikirche Siegen: Interview über konkrete Auswirkungen des Klimawandels

Von den konkreten Auswirkungen des Klimawandels in Afrika berichteten die Tansanierin Irene Matimbwi und der Vorsitzende der Tansania-Partnerschaftsgruppe des Kirchenkreises, Matthias Daub, in einem Interview mit Pfarrer in Ruhestand Martin Ahlhaus, früherer Regionalpfarrer des Amts für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) in Südwestfalen.

Matimbwi, die mit einem Stipendium von Brot für die Welt in Bochum studiert, berichtete von einer Verschiebung von Trocken- und Regenzeiten in ihrem Heimatland, die einerseits zu Dürre, andererseits zu Überschwemmungen führe. „Wir sollten diese Welt schützen“, forderte Matimbwi. Jeder könne dazu beitragen, indem er etwa seinen Konsum beschränke und auf billige Mode oder überflüssige Gegenstände verzichte.

Pfarrer Christoph Otminghaus, Beauftragter für die Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis, berichtete von der Aktion „5000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt“. Bei dieser arbeiten Konfirmandinnen und Konfirmanden normalerweise in Bäckereien mit, die Backwaren werden zugunsten des Hilfswerks verkaufen. Diesmal kam wegen Corona ein Backesverein mit seinem mobilen Ofen ins Gemeindehaus. Die entstandenen Brote und Kekse werden in diesen Tagen verkauft.

