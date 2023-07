Siegen: 81-Jährige nimmt 40-Tonner Vorfahrt – verletzt

Der Sattelzug prallt in Eiserfeld in das Heck des Autos.

Eiserfeld. Der Fahrer eines Sattelzugs kann am Hallenbad in Siegen-Eiserfeld nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein Auto auf die Straße fährt.

Am Freitagabend, 28. Juli, ist es in Eiserfeld zu einem Unfall gekommen, eine Seniorin wurde dabei verletzt.

Die 81-Jährige fuhr den Angaben zufolge mit ihrem Opel Meriva vom Gelände des Eiserfelder Hallenbads nach links in Richtung Siegen abbiegen. Dabei missachtete sie demnach die Vorfahrt eines 40-Tonnen-Sattelzugs, der von Eiserfeld kommend ebenfalls in Fahrtrichtung Siegen unterwegs war. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 81-Jährigen nicht mehr verhindern und krachte mit erheblicher Wucht in das Heck des Pkw.

Die Seniorin wurde durch den Aufprall verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Auto entstand hoher Schaden.

