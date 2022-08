Siegen: 85-jähriger E-Bike-Fahrer von Auto erfasst

Geisweid. Ein Sprinter nahm dem Senior auf der Wenschtstraße in Geisweid die Vorfahrt – der kam zu Fall und wurde schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen musste am späten Montagvormittag ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 85-jährige Senior war auf der Wenschtstraße talwärts mit seinem E-Bike in Fahrtrichtung Geisweid unterwegs. Vom Kiefernweg kommend fuhr ein 24-jähriger Sprinterfahrer in den Einmündungsbereich, um nach links in die Wenschtstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den 85-Jährigen, der von dem Auto erfasst wurde.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Obwohl der Senior einen Fahrradhelm trug, erlitt er schwere Verletzungen. Wegen der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich Kiefernweg/Wenschtstraße für fast eine Stunde voll gesperrt werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland