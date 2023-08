Kaan-Marienborn. Zwei Männer brechen über den Balkon in Siegen in Haus ein – und hauen schnell wieder ab: Mit der Bewohnerin (88) hatten sie nicht gerechnet.

Damit hatten die Täter wohl nicht gerechnet: Zwei Einbrecher wurden auf frischer Tat ertappt und von der 88-jährigen Hausbewohnerin in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei habe sich die Seniorin „echt taff“ verhalten im Angesicht der beiden Fremden in ihrer Wohnung.

Es handelte sich demnach um zwei Täter, die am späten Donnerstagvormittag, 24. August, in der Straße „Schloßblick“ in Kaan-Marienborn in ein Einfamilienhaus eingedrungen waren, indem sie über den Balkon kletterten. Sie durchsuchten die Räume und wurden dabei von der 88-Jährigen überrascht. Es gab demnach eine Rangelei, bei der es der Frau gelang, die beiden Täter zu vertreiben. Sie flohen demnach auf dem gleichen Weg, über den sie gekommen waren und sprangen vom Balkon. Polizeipressesprecher Stefan Pusch zufolge nahmen sie wohl eine kleinere Summe Bargeld mit, die sie eingesteckt hatten, bevor sie überrascht wurden. Die 88-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, konnte die Verdächtigen aber nicht mehr antreffen. Der Geschädigten zufolge habe es sich um junge Männer schwarzafrikanischer Herkunft gehandelt, etwa Mitte 20, dunkel gekleidet.

