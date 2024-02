AS-45-Talbrücke Landeskroner Weiher: In diesem Jahr wird der Überbau der neuen Brücke in Richtung Dortmund fertiggestellt.

Siegerland Autofahrer brauchen auch 2024 viel Geduld auf den Straßen in und um Siegen. Autobahn Westfalen und Straßen NRW bauen überall im Siegerland

Jede Menge Straßenbaustellen auch in diesem Jahr: Am meisten Geduld werden Autofahrer wohl weiterhin auf der B 508 zwischen Kreuztal und Hilchenbach brauchen. Aber auch die A 45 bleibt Dauerbaustelle.

Autobahn 45 im Siegerländer Abschnitt

Talbrücke Landeskroner Weiher: Der

Neubau des ersten Teilbauwerks (Fahrtrichtung Dortmund) Neubau des ersten Teilbauwerks (Fahrtrichtung Dortmund) Es geht ordentlich voran an der neuen Talbrücke Landeskroner Weiher an der A 45 bei Wilnsdorf. Baustelle und Technik sind beeindruckend Foto: Hendrik Schulz

ist in vollem Gange. In diesem Jahr wird der Überbau fertiggestellt. Im Anschluss folgen die letzten Ausbauarbeiten (Herstellung der Kappen, Abdichten der Entwässerung, Asphaltarbeiten, Anbringen von Schutzplanken und Geländer). Der komplette Verkehr wird auf das neue Teilbauwerk umgelegt und die Vorbereitungen für die Sprengung des zweiten Teilbauwerks (Fahrtrichtung Frankfurt) starten.

Talbrücke Rinsdorf: In 2023 wurde die Montage der Stahlkonstruktion (Fahrtrichtung Frankfurt) im Taktschiebeverfahren unter Einsatz des Vorbauschnabels abgeschlossen. In diesem Jahr folgt nun die Betonage der Fahrbahnplatte. In 21 Betonierabschnitten (je rund 25 Meter) wird auf die Stahlkonstruktion mithilfe eines Schalwagens die 37 Zentimeter dicke Platte gegossen. Im Anschluss daran wird der Gussasphalt aufgetragen sowie die Kappen, Geländer und Schutzplanken angebracht.

Talbrücke Rälsbach: Die erste Brückenhälfte (Fahrtrichtung Dortmund) ist fertig, das zweite Teilbauwerk (Fahrtrichtung Frankfurt) seit Mitte letzten Jahres im Bau. Anschließend folgen die Ausbauarbeiten (Herstellung der Kappen, Abdichten der Entwässerung, Asphaltarbeiten, Anbringen von Schutzplanken und Geländer). Außerdem wird eine Lärmschutzwand gebaut.

Talbrücke Eisern: Nach Fertigstellung der ersten Brückenhälfte (Fahrtrichtung Dortmund) wurde das zweite Teilbauwerk (Fahrtrichtung Frankfurt)

Lehrbuch-Sprengung in Siegen: Autobahnbrücke sinkt ins Tal im März 2023 gespreng

t und die Neubau-Arbeiten starteten. In diesem Jahr soll der Überbau des zweiten Teilbauwerks mithilfe eines Vorschubgerüstes fertiggestellt werden. Im Anschluss wird der Fahrbahnbelag aufgebracht.

Hangbrücke Eisern und sechsspuriger Ausbau zwischen Siegen und Siegen-Süd: Die Planung läuft. Ein Beginn des Planfeststellungsverfahrens ist noch nicht in Sicht.

Siegtalbrücke: Die Siegtalbrücke soll zwischen 2028 und 2035 neu gebaut werden. Allein der Abbau der Brücke in Fahrtrichtung Dortmund, der dem Neubau vorangeht, wird anderthalb Jahre dauern. Die Autobahn Westfalen: „Bei der Siegtalbrücke steht in diesem Jahr weiterhin die Bauwerksdiagnostik im Fokus. Wenn dies abgeschlossen ist, können sich die Fachexperten auf ein Abbruchkonzept festlegen. Das Ziel lautet, alle Immissionen und Einschränkungen für die Siegener Bevölkerung sowohl zeitlich als auch qualitativ auf das geringstmögliche Maß zu begrenzen. Es muss für alle so wenig belastend wie möglich sein.“

Talbrücke Büschergrund: Im vorigen Jahr fiel die Entscheidung, den Neubau doch mit einem kompletten Planfeststellungsverfahren zu begleiten. Das schiebt die Fertigstellung auf das Jahr 2032 heraus, ursprünglich war 2028 geplant. Vorangegangen war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, die Naturschutzverbände hatte gegen das beabsichtigte beschleunigte Verfahren geklagt. Derzeit werden die Unterlagen für die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens beim Fernstraßenbundesamt überarbeitet

Bundesstraßen in Siegen und dem Siegerland

HTS Kreuztal: Bis Sommer 2024 nur steht auf der Langenauer Talbrücke nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Investiert werden in die Erneuerung acht Millionen Euro. Direkt dahinter wird die Deckensanierung zwischen den Abfahrten Kreuztal und Krombach fortgesetzt, in diesem Jahr kommt die Richtungsfahrbahn Siegen an die Reihe. Der Verkehr wird einspurig über die Gegenfahrbahn geführt.

B 62 Netphen-Mitte: Der Ausbau des Knotens Kronprinzenstraße/Lahnstraße wurde auf das Jahr 2024 verschoben. Ursprünglich sollte 2022 mit dem Bau begonnen werden. Es werden Busspuren angelegt, die Netphebrücke in der Lahnstraße wird neu gebaut. Der anfangs vorgesehene Bau eines Kreisverkehrsplatzes wurde aufgegeben, weil der erforderliche Grunderwerb auf Widerstand stieß. Als Bauzeit wurden zuletzt 18 Monate angegeben, in denen der Verkehr über Petersplatz und Oranienstraße umgeleitet werden soll.

B 508: Die B 508 wird zwischen Ferndorf und Allenbach umgebaut, die Mehrzweckstreifen werden durch Radwege ersetzt. Seit Sommer 2023 sind zwei weitere Abschnitte in Bau, für die jeweils zwei Jahre Bauzeit veranschlagt werden: die Ortsdurchfahrt Kredenbach und die freie Strecke zwischen Stift Keppel in Allenbach und der Hillnhütter Straße in Dahlbruch. In Allenbach wird derzeit noch im Kreuzungsbereich Stift-Keppel-Weg gearbeitet. Etwa ab Sommer kann im weiteren Verlauf der Baustelle die in den Stiftwiesen angelegte Baustraße genutzt werden, sodass Gegenverkehr möglich wird und sich keine Staus mehr vor Baustellenampeln bilden werden. In Kredenbach wird bis zum Frühsommer der neue Kreisel mit der L 729 (Kredenbacher Straße) fertiggestellt und die neue Brücke über die Ferndorf gebaut sein. Dann wird die Sperrung der L 729 zwischen B 508 und Kreisel Johannespfad aufgehoben und die Fahrt von und nach Unglinghausen wieder möglich sein. Danach stehen die letzten beiden Abschnitte des Ausbaus an, der 2018 mit dem Allenbacher Kreisel begann: die freie Strecke zwischen Ferndorf und Kredenbach und die Ortsdurchfahrt Dahlbruch zwischen Hillnhütter Straße und Schweisfurth.

B 508 n Südumgehung Kreuztal: Die zweieinhalb Kilometer lange Kreuztaler Südumgehung, die zwischen Buschhütten und Kreuztal von der HTS abzweigt und zwischen Ferndorf und Kredenbach in die B 508 mündet, ist der erste Abschnitt der Ortsumgehungskette Kreuztal-Schameder („57-verbinden“). Derzeit läuft das Planergänzungsverfahren, das mit einem neuen Planfeststellungsbeschluss abgeschlossen wird; der Reit- und Fahrverein Kindelsberg hatte durch eine Klage erreicht, dass er neben den Flächen für den Straßenbau nicht auch noch Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen muss, die er nur noch eingeschränkt hätte nutzen können. Frühestens im Spätsommer 2024 sei ein Baubeginn denkbar, hieß es bei einer Informationsveranstaltung im Oktober 2023. Die Bauzeit wird auf fünf bis sechs Jahre geschätzt.

B 517 Littfeld-Rahrbacher Höhe: Nach dem Ausbau zwischen Krombach und Littfeld geht es nun in Richtung Rahrbacher Höhe weiter. Mit der Deckensanierung soll im Frühjahr begonnen werden. Die Straße wird dazu voll gesperrt. Investiert werden 1,75 Millionen Euro. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im vorigen Jahr begonnen werden.

Landesstraßen in Siegen und dem Siegerland

Das Landesstraßenunterhaltungsprogramm für dieses Jahr wird erst in einigen Wochen durch das NRW-Verkehrsministerium bekannt gegeben. Zwei Vorhaben stehen bereits seit vorigem Jahr fest:

L 719: Walpersdorf bis Siegquelle. Je nach Witterung ist der Baubeginn unter Vollsperrung für das Frühjahr vorgesehen. Dabei sollen auch vertragliche Möglichkeiten ausgenutzt werden, sodass zum Beispiel durch eng vorgegebene Fristen in Verbindung mit Vertragsstrafen kurze Bauzeiten vorgegeben werden. Die Dauer der Verkehrseinschränkungen sollen dadurch soweit möglich reduziert werden.

L 531: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt voraussichtlich im Februar mit dem Ersatzneubau der Brücke über die Heller in Zeppenfeld. Da der betroffene Straßenabschnitt der L 531 (Frankfurter Straße) nur eine geringe Breite hat, kann die Hellerbrücke nur unter Vollsperrung erneuert werden. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024. Die Gemeinde Neunkirchen plant parallel dazu die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung entlang der Frankfurter Straße. Während der Bauzeit wird eine offizielle Umleitungsstrecke über Wilnsdorf und Burbach eingerichtet (L722, L723, B54).

Kreisstraßen in Siegen und dem Siegerland

K 13: L 729 - Beienbach, Vorplanung

K 21: Freudenberg/Hammerhöhe (Kreisgrenze) bis Hohenhain, Oberbauerneuerung

K 27 Setzer Brücke: Die 275 Meter lange Setzer Brücke, die Dillnhütten und Setzen verbindet, soll innerhalb der nächsten zehn Jahre abgerissen und neu gebaut werden. Bis dahin wird der Verkehr einspurig über die Fahrbahnmitte geführt.

