Siegen: A 45 wegen Bauarbeiten für Stunden komplett dicht

Siegen/Wilnsdorf. Auf der A 45 zwischen Siegen und Wilnsdorf müssen Schäden beseitigt werden. Dafür wird richtungsweise komplett gesperrt.

Autobahn Westfalen beseitigt laut eigenen Angaben auf der A 45 Mängel in drei Baustellenverkehrsführungen. Aus diesem Grund muss die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf in zwei Nächten voll gesperrt werden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

In Fahrtrichtung geht in der Nacht auf Samstag, 7. Oktober, von 21 Uhr bis 7 Uhr nicht. In der darauffolgenden Nacht auf Sonntag , 8. Oktober, Fahrtrichtung Dortmund von 21 bis 7 Uhr nicht befahrbar. Die Bedarfsumleitungsstrecken U 32 (Fahrtrichtung Frankfurt) und U 23 (Fahrtrichtung Dortmund) sind ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung.

Rettungsfahrzeuge kommen durch Sperrung

Während der Vollsperrungen werden Mängel im Bereich der Markierungen, der Schutzeinrichtungen, der Beschilderung sowie Fahrbahnschäden beseitigt.

Im Notfall kann der Streckenabschnitt auch während der Vollsperrungen von Rettungsfahrzeugen befahren werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland