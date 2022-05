Siegen: Ab Montag gibt es das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn

Siegen. Für neun Euro im Monat mit dem Nahverkehr durch ganz Deutschland: Hier steht, worauf dabei zu achten ist.

Im Rahmen des Entlastungspaketes der Bundesregierung wird das „9-Euro-Ticket“ eingeführt. Wenn der Bundesrat am 20. Mai zustimmt, kann der öffentliche Nahverkehr in Deutschland zum Preis neun Euro pro Mont genutzt werden. Gültig ist das 9-Euro-Ticket deutschlandweit in allen Verkehrsverbünden und im Nahverkehr in der 2. Klasse. Es gilt nicht im Fernverkehr, also nicht im IC, EC oder ICE.

Abo-Tickets gelten auch und werden verrechnet

Das 9-Euro-Ticket wird im Gebiet der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ab 23. Mai in allen Bussen und bei allen VWS-Verkaufsstellen erhältlich sein. Es ist ein persönliches Ticket und somit nicht übertragbar. Ein Umtausch oder eine Erstattung sind nicht möglich.

Inhaber von SchülerTicket oder SemesterTicket, Abonnenten jeder Art und JobTicket-Kunden können ihren vorhandenen Fahrschein nutzen. Der bereits ausgegebene Fahrschein wird bundesweit anerkannt. Die Verrechnung der 9 Euro bzw. des Unterschiedsbetrages erfolgt über die Abo-Verwaltung der VWS. Wichtig hierbei ist, dass Mitnahmeregelungen von Abos, Jobtickets und Monatskarten nur innerhalb des jeweiligen Tarifgebietes gelten, also nicht bundesweit in Anspruch genommen werden können. Das bedeutet, dass bestehende Westfalen-Tarif-Mitnahmeregelungen tatsächlich nur im Westfalen-Tarif, Teilraum Westfalen-Süd, gelten. Die zeitliche Beschränkung, zum Beispiel für die 9-Uhr-Monatskarte im Abo, hingegen entfällt, auch bei deutschlandweiter Nutzung.

Nach der Pandemie Fahrgäste zurückgewinnen

„Wir begrüßen die Einführung des 9-Euro-Tickets ausdrücklich. Es bietet sich den Kunden die einmalige Chance, den vorhandenen Nahverkehr in unserer Region ausgiebig zu testen“, sagt VWS-Geschäftsführer Jörg Mühlhaus. „Mit der Einführung dieses Tickets verbinden wir die Hoffnung, durch Corona verlorene Kunden wieder begrüßen zu können, und auch die Erwartung, neue Kunden hinzu zu gewinnen, die bisher den ÖPNV in unserer Region nicht oder nur selten genutzt haben.“ Ihnen wollen die Verkehrsbetriebe „im Sinne der Verkehrswende eine echte Alternative zum Auto aufzeigen“.

Weitere Informationen zum 9-Euro-Ticket gibt es unter www.besserweiter.de und www.westfalentarif.de

