Die Abbrucharbeiten am Herrengarten-Gebäude in der Siegener Innenstadt beginnen, Stadtbaurat Henrik Schumann, Bürgermeister Steffen Mues, Bauleiter Jochen Kaminski (TGW) sowie Bernhard Gillig und Harald Mrowka von der Firma Linkamp GmbH (v.l.) bei der Besichtigung der Baustelle.

Stadtentwicklung Siegen: Abbruchbagger am Herrengarten-Einkaufszentrum

Siegen. Die Ruine des Einkaufszentrums am Herrengarten in Siegen wird jetzt abgerissen. Auf dem Gelände an den neuen Ufern der Sieg entsteht ein Park,.

Im Gebäudekomplex „Herrengarten“ in der Siegener Innenstadt fallen die Wände und Mauern: Seit Mittwoch steht der Abbruchbagger vor Ort und wird in den nächsten Wochen Stück für Stück das Bauwerk aus den 1970er Jahren „wegknabbern“.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie Bauleiter Jochen Kaminski von der städtischen Technischen Gebäudewirtschaft (TGW) berichtet, sollen die Abrissarbeiten bis Ende Januar abgeschlossen sein, danach erfolgt zunächst die Verfüllung der Baugrube. Der Abrissbagger schafft Platz für den geplanten Bürgerpark Herrengarten – eine grüne, multifunktional nutzbare Freifläche -, der auf der Fläche des ehemaligen Einkaufszentrums entstehen wird.

Land zahlt 800.000 Euro teuren Abriss

Zum Auftakt der Abbrucharbeiten nach der vollständigen Entkernung des Altbaus machten sich auch Bürgermeister Steffen Mues und Stadtbaurat Henrik Schumann ein Bild von dieser städtebaulich wichtigen Baustelle in der Stadtmitte: „Mit dem neuen Stadtpark holen wir mehr Grün in die Innenstadt, hier entsteht eine Oase im Stadtzentrum. Wir sind grünste Großstadt Deutschlands, der neue Bürgerpark trägt dazu bei, auch wieder mehr Natur direkt ins Stadtzentrum zu holen. Das steigert neben den Sieg-Stufen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt enorm“, sagte Bürgermeister Mues.

++ Lesen Sie auch: 100 Prozent Förderung für Bürgerpark Herrengarten +++

Die Öffnung des zubetonierten Areals am Herrengarten ist Teil des Grünflächenkonzepts der Stadt Siegen mit dem Ziel, den Ausbau von neuen Grünflächen durch die Entsiegelung von zubetonierten Räumen zu fördern. Die Gesamtkosten des Abrisses belaufen sich auf rund 800.000 Euro und werden im Rahmen des Städtebauförderprojekts „Herrengarten“ vom Land NRW getragen. Der Abbruch wird etwa sechs Wochen dauern, rund 15.000 Kubikmeter umbauter Raum werden abgerissen.

+++ Lesen Sie auch: Scharfe Kritik an später grüner Herrengarten-Kritik +++

Spielmöglichkeiten und Platz für Tanz und Aktion

Die dreieckige Freifläche entsteht an der Brüder-Busch-Straße am Sieg-Ufer und Fürst-Johann-Moritz-Straße. Zur Neugestaltung des Herrengartens gehören unter anderem eine Tanz- und Aktionsfläche, ein Podest, das auch als Bühne genutzt werden kann sowie Spielmöglichkeiten für Kinder. Das Areal wird damit wieder in Bezug gesetzt zur einstigen Nutzung als Landschaftsgarten seit dem späten 17. Jahrhundert.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland