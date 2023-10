Siegen: ABC-Alarm auf der A  45 wegen Gefahrgut-Lkw

Siegen. 19 Tonnen Zinkoxid hatte der Lkw geladen, den die Polizei zwischen Siegen und Siegen-Süd aus dem Verkehr zog.

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmittag auf dem A-45-Parkplatz In der Hubach zwischen den Anschlussstellen Siegen und Siegen-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt. Bei einer Lkw-Kontrolle hatte die Autobahnpolizei auch einen Gefahrgut-Lkw herausgezogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich auf der Ladefläche Zinkoxidpulver verteilt hatte. Zwei von 38 Big Packs, die auf 19 Paletten geladen waren, waren durch das Festzurren der Gurte beschädigt worden.

Feuerwehrleute in ABC-Schutzanzügen

50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Einheiten Hain, Hammerhütte, Achenbach und Eiserfeld und das Messfahrzeug aus Netphen wurden herbeibeordert. Unter Atemschutz und teilweise in ABC-Schutzanzügen sicherten die Einsatzkräfte due Ladung und verschlossen die Big Packs wieder. Der 55-jährige Fahrer, der mit der für die Kosmetikindustrie bestimmte Ladung von Belgien nach Tschechien unterwegs war, durfte vorerst nicht weiterfahren –. die beschädigten Big Packs mussten zunächst auf ein anderes Fahrzeug ungeladen werden.

Der Parkplatz war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Zinkoxid darf nicht eingeatmet werden.

