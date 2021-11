Siegen: Abellio-Rückzug „muss unbedingt verhindert werden“

Könnte der Abellio-Zug in Siegen-Wittgenstein bzw. Südwestfalen bald nicht mehr fahren? Das befürchtet Landtagsabgeordneter Johannes Remmel.

Siegen-Wittgenstein. Landtagsabgeordneter Johannes Remmel äußert sich zum möglichen Rückzug des Regionalbahnunternehmens Abellio. Er will ihn unbedingt verhindern.

Das Regionalbahnunternehmen Abellio macht seit langem Verluste und fordert mehr Geld, um auch in den kommenden Jahren weiterzufahren. Zum angekündigten und möglichen Rückzug von Abellio aus verschiedenen Regional- und S-Bahnlinien in NRW erklärt der heimische Landtagsabgeordnete von B90/Die Grünen Johannes Remmel:„Es muss unbedingt verhindert werden, dass es Einschränkungen oder gar eine Einstellung des Betriebs, auf den für NRW so wichtigen Schienenverbindungen gibt.“

„Wir fordern daher die neue Verkehrsministerin Brandes auf, dafür Sorge zu tragen, dass weder die Fahrgäste noch die Kommunen Leidtragende der Insolvenz des niederländischen Verkehrsunternehmen Abellio werden“, führt er weiter aus. Das Land müsse „endlich von der Zuschauerposition zum aktiven Handeln übergehen und alles notwendige unternehmen, um die Kommunen bei der Frage der zukünftigen Finanzierung der betroffenen Regional- und S-Bahnlinien nicht im Regen stehen zu lassen“. Es müsse sichergestellt werden, dass auch im nächsten Jahr die bislang von Abellio betriebenen Linien ihren Betrieb wie bisher fortführen könnten und die Kommunen und Verkehrsverbünde dafür entsprechend finanzielle Unterstützung bekommen würden.

„Auf keinen Fall dürfen die Mehrkosten für eine wie auch immer geartete Notvergabe oder Übernahme durch eine andere Verkehrsgesellschaft letztlich an den Kommunen hängenbleiben“, sagt Johannes Remmel.

„Gerade für die Region Südwestfalen ist die Sicherstellung des Ruhr-Sieg-Netzes essenziell. Das Land muss alles in seiner Macht stehende unternehmen, um im Falle einer Notvergabe die Kommunen finanziell zu entlasten und den schienenbasierten Nahverkehr als Teil der öffentlichen Daseinsvorsoge sicherzustellen“, äußert sich Thomas Börger, Sprecher der Grünen Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein und verkehrspolitischer Sprecher.

