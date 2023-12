Die Feuerwehr Siegen ist mit mehreren Einheiten an der Kölner Straße im Einsatz.

Einsatz Siegen: Abfall brennt in Oberstadt-Keller – Kneipe geräumt

Siegen Einsatz für die Feuerwehr in der Kölner Straße: In der Siegener Fußgängerzone wird Brandgeruch wahrgenommen. Auch Kneipengäste müssen ins Freie.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmittag, 30. Dezember, zu einem Kellerbrand in die Siegener Oberstadt gerufen worden. Auf der Kölner Straße war Brandgeruch aus einem Abstellkeller in einem Wohn- und Geschäftshaus gerochen worden. Daraufhin erfolgte der Notruf, Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Hain, Hammerhütte, Eiserfeld und Weidenau waren vor Ort.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Vorsorglich ließ Einsatzleiter Ingo Gutsch eine dortige Kneipe räumen. Die Gäste schauten sich das Treiben der Feuerwehr im Freien an, ebenso weitere Passanten. Die Feuerwehr fand im Keller einen Eimer mit glimmendem Abfall, überwiegend Papier, der im Freien gelöscht wurde. Zur Brandursache konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland