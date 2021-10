Bürgerpark Siegen: Abriss des Herrengartens am Siegufer in Vorbereitung

Siegen. Die Baustelle zum Abriss des Herrengartens in Siegen wird eingerichtet. Die Verkehrsführung rund um das Areal wird deshalb teilweise geändert.

Der geplante Abbruch des Herrengarten-Komplexes in der Siegener Innenstadt rückt näher: Zur Vorbereitung der Abrissarbeiten wird seit Montag, 4. Oktober, die Baustelle rund um das Areal am Siegufer eingerichtet. Darauf weist die Stadt Siegen in einer Mitteilung hin.

Als erste Maßnahme stellt das beauftragte Abbruchunternehmen Absperrungen und Bauzäune auf. Außerdem wurde die Verkehrsführung in dem Bereich geändert. Bürgermeister Steffen Mues machte sich am Mittag gemeinsam mit Stadtbaurat Henrik Schumann vor Ort ein Bild vom Stand des Arbeiten. „Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern durch die Entsiegelung zubetonierter Flächen mitten in der Stadt eine weitere Maßnahme zur Verbesserung des Hochwasserschutzes“, sagte der Bürgermeister über das Projekt, in dessen Zuge eine Grünfläche direkt an den Neuen Ufernentstehen wird. „Dass damit gleichzeitig dieAufenthaltsqualität in der Innenstadt enorm gesteigert wird, ist offensichtlich.“

Siegen: Bürgerpark Herrengarten soll mehr Grün in die Innenstadt bringen

„Das Städtebauförderprojekt ‚Herrengarten‘ mit seinem historischen Bezug wird das Stadtbild enorm aufwerten“, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann. Die dreieckig geschnittene Fläche, jetzt noch mit einem Gebäudekomplex aus den 1970er Jahren – in für diese Zeit sehr typischer Architektur – bebaut, soll zu einer großen grünen Anlage werden.

Der Herrengarten ist Bestandteil des Grünflächenkonzepts der Stadt Siegen, das zum Ziel hat, mehr Grün in die Innenstadt zu bringen, Flächen zu entsiegeln und neue Grünflächen zu schaffen – beziehungsweise bereits vorhandene zu verbessern, wie es seitens der Stadt weiter heißt. „Die Umsetzung des Herrengarten ist ein Meilenstein und gleichzeitig in mehrfacher Hinsicht ein Vorzeigeprojekt“, betont Henrik Schumann.

Siegen: Straße „Herrengarten“ gesperrt, Fürst-Johann-Moritz-Straße beidseitig befahrbar

Nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung wird die Straße Herrengarten für die Dauer der Baustelle gesperrt. Zeitgleich ist die angrenzende Fürst-Johann-Moritz-Straße in beide Richtungenbefahrbar. Verkehrsteilnehmende, die aus Richtung Hindenburgstraße in die Fürst-Johann-Moritz-Straße einbiegen, können diese deshalb nun auch in die gegenläufige Richtung verlassen.

Da die Hindenburgstraße eine Einbahnstraße ist, muss der Verkehr nach links Richtung Hufeisenbrücke fahren. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass in den kommenden Wochen das Herrengarten-Gebäude zunächst komplett entrümpelt und im zweiten Schritt entkernt wird. Dabei werden alle im Inneren befindlichen Dinge demontiert. Voraussichtlich ab November können dann die eigentlichen Abbrucharbeiten beginnen.

