Siegen: Abschwung macht sich bemerkbar – mehr Arbeitslose

Die Agentur für Arbeit in Siegen: Dem Arbeitsmarkt fehlt die Dynamik.

Siegen Die besten Chancen auf einen neuen Job in Siegen und Umland haben derzeit Fachkräfte für Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft und Verkauf.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Siegen-Wittgenstein im November 2023 gestiegen. Insgesamt waren 8.643 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 81 Personen mehr. Im Vergleich zum November des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 526 Personen, das sind 6,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im November 5,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,2 Prozent.

Dem Arbeitsmarkt fällt es zunehmend schwer, sich gegen die schwache konjunkturelle Lage zu behaupten, stellt die Agentur für Arbeit fest. Der anhaltende Wirtschaftsabschwung hinterlässt Spuren – auch im Agenturbezirk. „Die vielen kleinen und mittelständischen, oft inhabergeführten Betriebe, agieren bedacht, fahren auf Sicht und stehen für die Beschäftigungssicherheit ihrer bestehenden Belegschaft ein.“ Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Siegener Arbeitsagentur, bewertet die Novemberzahlen so: „Hauptsächlich kennzeichnet den Arbeitsmarkt mangelnde Dynamik. Er kommt schlicht nicht vorwärts.“

Auch im Verkauf sind Stellen frei

Viele neue Jobangebote verzeichnet der Arbeitgeber-Service im Berufssegment Metallbearbeitung (383 Stellen im Bestand, +47 Stellen zum Vormonat ), weitere 342 Angebote im Bereich Lagerwirtschaft (+40 Stellen zum Vormonat) sowie eine rege Nachfrage nach Fachkräften im Bereich Verkauf mit 167 Arbeitsstellen (+ 29 Stellen zum Vormonat). Die Agentur: „Hier ist die Aussicht, Arbeit zu finden, nach wie vor gut und bietet reichlich Perspektive.“

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 2.676 Personen gemeldet. In der Grundsicherung sind 116 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 304 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind 5.967 Personen und damit 69,0 Prozent aller Arbeitslosen in der Grundsicherung.

Die Zahlen

Jugendarbeitslosigkeit: 1.090 Arbeitslose sind im Agenturbezirk Siegen, zu dem die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe gehören, unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 21 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 100 weniger arbeitslose junge Menschen.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahren ist im Vergleich zum Vorjahr um 55 Arbeitslose (1,3 Prozent) gestiegen. Insgesamt sind 4.141 Menschen ab 50 Jahren in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Agenturbezirk Siegen im Vergleich zum Vormonat gesunken. 3.760 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 156 Personen.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 573 Stellen gemeldet.. Im Bestand befanden sich insgesamt 4.138 offene Stellen, 144 weniger als im Vormonat und 563 weniger als im Vorjahresmonat.

Unternehmen ab durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. In Siegen-Wittgenstein erfüllt knapp die Hälfte der Arbeitgeber die Beschäftigungspflicht, in Olpe liegt die Zahl noch darüber.

