Siegen. Der Lions Club Siegen-Krönchen hat die Gewinnnummern der Weihnachtslotterie für Kinder, Jugendliche und Familien gezogen. Hier sind die Zahlen.

Angenehme Überraschungen hält der Nikolaustag ja per se bereit. Wir steuern rund 300 weitere bei: Denn heute und hier geben wir die Gewinnzahlen der Weihnachtslotterie des Lions Clubs Siegen-Krönchen bekannt. Mit einer Ausnahme: Auf welche Losnummer der Hauptpreis – eine dreitägige Familienreise nach Hamburg mit Besuch eines Musicals – entfällt, sparen wir uns für den 24. Dezember auf.

Die Preise haben einen Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro, darunter sind etwa ein Fahrrad, ein E-Book-Reader oder eine Armbanduhr. Vor allem aber gibt es Gutscheine für Freizeitaktivitäten wie eine Ballonfahrt oder Stand up Paddling, Besuche im Apollo-Theater, im Museum für Gegenwartskunstoder im Freizeitpark Erlebnisberg Kappe in Winterberg, auch Besuche in Cafés oder im Kino, außerdem ein Familienticket für den Affen- und Vogelpark Eckenhagen. „Unser Schwerpunkt sind Kinder und Familien“, sagt Ingeborg Kellnhofer, Activity-Beauftragte des Clubs. „Es geht immer auch darum, etwas gemeinsam mit anderen zu machen.“

Siegen: Weihnachtslotterie des Lions Clubs Siegen-Krönchen mit rund 300 Preisen

2500 Lose wurden gedruckt, jedes kostete 5 Euro. Der Lions Club Siegen-Krönchen fördert mit den Erlösen Projekte und Einrichtungen in der Region: Die Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen, die „Bienen-AG“ in Langenholdinghausen, die Siegener Kinder- und Jugendtreffs, die „Entdeckungsreise im Museum für Gegenwartskunst“ für Grundschulkinder im Kreis Siegen-Wittgenstein. Unterstützung gibt es außerdem für den in Wilnsdorf sitzenden Verein „Ekukhanyeni – Hilfe für Waisenkinder in Südafrika“ und im Zuge der Flutopfer-Hilfe für die Kita Rappelkiste in Ahrweiler.

Die Gewinne können unter der Vorlage der Loskarte als Gewinnnachweis bei Engel & Völkers, Kölner Straße 1 in Siegen, abgeholt werden. Näheres dazu können Sie den Loskarten entnehmen.

Diese Losnummern – freizurubbeln im silberfarbenen Feld auf den Loskarten – haben gewonnen (Angaben ohne Gewähr):

Gewinnnummern zwischen 1 und 100

2: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

5: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

6: Gutschein 76 € 2 Tickets f. Kletterwald u. Fahrt m.d. Fly-Line

14: Blöde Kuh Lustiges Ärgerspiel i. Wert v. 8,50 €

15: Gutschein 85 € Basic-Kurs Sportloft by Steffi, Kreuztal

16: Gutschein 2 Pers. Cine Star/ Kino i. Wert v. 27 €

17: Gutschein 2 Pers. Cine Star/ Kino i. Wert v. 27 €

24: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

27: Italienische Spezialitäten Geschenk-Set i. Wert v. 18 €

29: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

30: 2 Tickets Lyz (Drei Schweine)

33: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

38: Gutschein 15 € Buchhandlung MankelMuth

39: Gutschein 50 € COPYTHEK Ankele, Siegen4

6: Radiowecker DAB + Radio-Uhr i. Wert v. 40 €

47: Gutschein 50 € COPYTHEK Ankele, Siegen

48: Gutschein 30 € COPYTHEK Ankele, Siegen

50: Gutschein 50 € Feinbier unterwegs

52: Lego Technic Rettungshubschrauber i. Wert v. 28 €

57: Dampfbügel-Station Tefal

67: Backstube Frank, Geisweid

68: Gutschein 10 € Picknicker

71: Metten on Tour i. Wert v. 25 €

73: Aufladbare Stirnlampe i. Wert v. 12 €

81: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

87: Ajeti Edle Gebäckmischung Geschenkverpack. i. Wert v. 18 €

88: Ballonfahrt Siegerland f. 2 Pers. i. Wert v. 380 €

89: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

90: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

91: Gutschein 10 € Eurasia Point EKZ Weidenau

92: Gutschein 100 € Sehen und Aussehen Optik Enters, Siegen

Gewinnnummern zwischen 100 und 300

110: Lenco Radiowecker/Wireless/USB Charger i. Wert v. 50 €

111: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

115: 2 Tickets TuS Ferndorf Weihnachtsspiel 26.Dez. 2021 i. Wert v. 40 €

116: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

118: Gesellschaftsspiel Tabu i. Wert v. 30 €

157: Spargutschein 50 € Sparkasse Siegen

160: Ajeti Edle Gebäckmischung Geschenkverpack. i. Wert v. 18 €

166: Gutschein 30 € COPYTHEK Ankele, Siegen

171: Gutschein 10 € Backstube Frank, Geisweid

173: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

180: Talo Würfel-Baumspiel i. Wert v. 50 €

194: Perplexus-Twist Spiel i. Wert v. 26 €

203: 2 Tickets Lyz (Drei Schweine)

204: Obstgarten Spiel i. Wert v. 30 €

215: Tic-Talk Spiel i. Wert v. 17 €

217: Gutschein 10 € Dein Cafe EKZ Weidenau + Schirm

220: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

235: Gutschein 10 € Picknicker

236: Tablet Lenovo M10 incl. Ready2 Go Komfort Service i. Wert v. 130 €

252: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

260: Gutschein 200 € 8 Woch. Fam.-Training all incl. INJOY Fitness-Studio Weidenau

268: Galapagos Spiel i. Wert v. 17 €

269: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

283: VW Fußball + VW Gedächtnisspiel i. Wert v. 25 €

297: Sodastream Crystal i. Wert v. 80 €

Gewinnnummern zwischen 300 und 500

303: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

310: Würfelbecher Wanzen tanzen i. Wert v. 10 €

313: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

327: Dampfbügeleisen Braun

334: Aufladbare Karte 15 € Schneider’s Bäckerei

338: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

344: Ajeti Edle Gebäckmischung Geschenkverpack. i. Wert v. 18 €

348. Kokosnuss- Spiel + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

359: Badehandtuch i. Wert v. 25 €

361: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

365: Life Spiel + Gutschein 10 € Frittenglück

368: Oral B elektr. Zahnbürste i. Wert v. 30 €

369: Dragomino Spiel des Jahres 2021 i. Wert v. 25 €

377: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

384: Gutschein 20 € H & M

385: Ticket f. 2 Erwachsene Museum Wilnsdorf

396: Osprey Rucksack Syncro 20

408: Gutschein 10 € Dein Cafe EKZ Weidenau

416: Gutschein 15 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

419: Hair-Cutter Remington i. Wert v.30 €

427: Italienische Spezialitäten Geschenk-Set i. Wert v. 18 €

430: Gutschein 15 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

433: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

437: Gutschein 10 € Picknicker

439: Auf die Nüsse- Spiel i. Wert v. 21 €

457: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

462: Nintendo LABO Variety Kit i. Wert v. 65 €

463: 2 Tickets Apollotheater „Bremer Stadtmusikanten“

467: Mal-Set + Spiel i. Wert v. 17 €

486: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

488: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

490: Die Druckerei i. Wert v. 13 €

491: Powerbanks for family (4) i. Wert v. 50 €

493: BVB Fußball i. Wert v. 20 €

496: Car-Wash Gutschein i. Wert v. 18 €

497: Metten on Tour i. Wert v. 25 €

Gewinnnummern zwischen 500 und 700

501: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

502: Klartext Spiel i. Wert v. 20 €

504: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

510: Gutschein 85 € Basic-Kurs Sportloft by Steffi, Kreuztal

513: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

514: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

516: Brio Holzspielzeug/ Lautsprecherhäuschen i. Wert v. 34 €

518: Schreib-Set TSG Hoffenheim i. Wert v. 10 €

526: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

532: Street-Car m. Fernsteuerung i. Wert v. 17 €

536: Italienische Spezialitäten Geschenk-Set i. Wert v. 18 €

541: Osprey Rucksack Exos 38

547: Fam.-Ticket f. Affen-und Vogelpark Eckenhagen i. Wert v. 58,80 €

582: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

595: Playmobil Hubschrauber i. Wert v. 35 €

606: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

607: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

612: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

619: 2 Tickets Lyz (Drei Schweine)

632: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

650: Gutschein 10 € Picknicker

652: Mensch ärgere dich nicht + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

659: Gutschein 2 x 5 € Picknicker

662: Gutschein 10 € Backstube Frank, Geisweid

669: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

692: Portable Bluetooth LED Lamp Speaker i. Wert v. 40 €

695: Gutschein 47 € Bewegungsschule MOBIS

Gewinnnummern zwischen 700 und 100

736: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

740: TSG Hoffenheim Schreib-Set i. Wert v. 10 €

781: Schmidt-Spiele Dog i. Wert v. 23 €

801: Krombacher Grillbuch i. Wert v. 15 €

811: Pizzaschere mit Backbuch i. Wert v. 25 €

814: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

833: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

839: Mal-Set (Malkasten/Malbuch) + Gutschein 2 x 5 € Picknicker

851: Die Druckerei i. Wert v. 13 €

865: Gutschein 30 € COPYTHEK Ankele, Siegen

866: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

874: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

881: Aufladbare Karte 15 € Schneider’s Bäckerei

889: Aufladbare Karte 30 € Schneider’ Bäckerei

890: Gutschein für ein Fahrrad 500 €

895: Gutschein IKEA 25 €

902: Life-Spiel + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

907: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

908: Trodat Büro-Textstempel z. Selbersetzen i. Wert v. 20 €

909: Speedy Roll Spiel des Jahres 2020 i. Wert v. 27 €

910: Gutschein 50 € Ristorante Pane e Vino, Siegen

913: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

929: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

959: Metten on Tour i. Wert v. 25 €

976: 2 Tickets TuS Ferndorf Weihnachtsspiel 26. Dez. 2021 i. Wert v. 40 €

981: Car-Wash Gutschein i. Wert v. 18 €

985: FSV Mainz Schreib-Set i. Wert v. 10 €

991: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

Gewinnnummern zwischen 1000 und 1300

1003: Gutschein 10 € Picknicker

1007: FC Barcelona Socken i. Wert v. 10 €

1008: BVB Retro-Umhängetasche i. Wert v. 40 €

1016: Gutschein 50 € Ristorante Pane e Vino, Siegen

1019: Aufladbare Stirnlampe i. Wert v. 12 €

1020: BVB Sporttasche i. Wert v. 40 €

1039: Car-Wash Gutschein i. Wert v. 18 €

1048: Spargutschein 50 € Sparkasse Siegen

1052: Haartrockner i. Wert v. 25 €

1053: Induktions-Milchaufschäumer Tchibo i. Wert v. 50 €

1071: BVB Retro-Trikot i. Wert v. 50 €

1079: Gutschein IKEA 25 €

1101: Nintendo LABO Variety Kit i. Wert v. 60 €

1111: 2 Tickets TuS Ferndorf Weihnachtsspiel 26. Dez. 2021 i. Wert v. 40 €

1112: Gutschein IKEA 25 €

1113: Gutschein 2 Pers. Cine Star/Kino i. Wert v. 27 €

1117: Erste Experimente i. Wert v. 10 €

1129: Italienische Spezialitäten Geschenk-Set i. Wert v. 18 €

1131: Base-Cap Deutschland i. Wert v. 10 €

1183: Gutschein 59 € Windsurfing Siegerland Paddle Kurs

1188: Osprey Rucksack Kyte 36

1199: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

1206: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1209: Gutschein 100 € Sehen und Aussehen Optik Enters Weidenau

1224: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1225: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1226: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

1230: FC Barcelona Socken i. Wert v. 10 €

1235: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1237: HABA Entschlüsselt i. Wert v. 20 €

1250: Gutschein 15 € Buchhandlung MankelMuth

1256: Raffi Raffzahn- Magisch magnetisches Memo-Spiel i. Wert v. 20 €

1259: Gutschein 100 € Benefit Sports Club/ Faszientherapie/ Pers. Trainer/Plan

1274: Gutschein 20 € H & M

1288: Gutschein 10 € Dein Cafe EKZ Weidenau + Schirm

Gewinnnummern zwischen 1300 und 1600

1307: Tierpuzzle i. Wert v. 13 €

1321: Gutschein 100 € Benefit Sports Club/ Körperanalyse/Pers. Trainer/Plan

1350: Krombacher Grillbuch i. Wert v. 15 €

1357: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1372: TSG Hoffenheim Schreib-Set i. Wert v. 10 €

1377: Mein erster Spieleschatz i. Wert v. 30 €

1403: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1429: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

1436: Trikot VFL Gummersbach i. Wert v. 50 €

1438: Gutschein 10 € Dein Cafe EKZ Weidenau + Schirm

1444: Gutschein 30 € Ristorante Pane e Vino Siegen

1460: Brio Holzspielzeug/ Lautsprecherhäuschen i. Wert v. 34 €

1461: Gutschein 15 € Buchhandlung MankelMuth

1489: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1498: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

1505: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

1506: Gutschein 10 € Backstube Frank Geisweid

1514: Gutschein 10 € Picknicker

1515: Gutschein 10 € Picknicker

1516: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

1517: Gutschein 10 € Picknicker

1527: LEGO Abschleppwagen i. Wert v. 25 €

1562: Gutschein 200 € 8 Woch. Fam.-Training all incl. INJOY Fitness-Studio Weidenau

1583: Die Schule der magischen Tiere- Nicht zu fassen i. Wert v. 20 €

Gewinnnummern zwischen 1600 und 1900

1607: BRIO Holzspielzeug/ Marktstand i. Wert v. 21 €

1680: Gutschein 15 € Buchhandlung MankelMuth

1707: Gutschein 10 € Eiscafe Arancio City Galerie

1714: Gutschein 200 € 8 Woch. Fam.-Training all incl. INJOY Fitness-Studio Weidenau

1715: Powerbanks for family (4) i. Wert v. 50 €

1718: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1723: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1724: Mal-Set (Malkasten/Malbuch) + Gutschein 2 x 5 € Picknicker

1730: Gutschein 76 € 2 Tickets f. Kletterwald u. Fahrt m. d. Fly-Line

1748: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

1758: Spiel die Welt + Gutschein 10 € Frittenglück

1782: Gutschein 10 € Backstube Frank, Geisweid

1785: Metten on Tour i. Wert v. 25 €

1787: Gutschein 10 € Picknicker

1792: Spielesammlung 100er + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1799: Gutschein 100 € Benefit Sports Club/ Pers. Trainer/ Ernährungsplan

1814: Fam.-Ticket Minigolf i. Wert v. 25 €

1819: Skrull- Das Würfelspiel i.Wert v. 20 €

1820: eBook Reader i. Wert v. 85 €

1821: 2 Tickets Apollotheater „Bremer Stadtmusikanten“

1829: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

1832: Fam.-Ticket f. Affen-und Vogelpark Eckenhagen i. Wert v. 58,80 €

1848: Metten on Tour i. Wert v. 25 €

1850: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

1853: Car-Wash Gutschein i. Wert v. 18 €

1887: Gutschein 30 € Kosmetikstudio Makellos

1890: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

Gewinnnummern zwischen 1900 und 2200

1928: Gauner raus! Deduktionsspiel i. Wert v. 11 €

1939: Trodat Büro-Textstempel zum Selbersetzen i. Wert v. 20 €

1942: Italienische Spezialitäten Geschenk-Set i. Wert v. 18 €

1952: Sparker Auto m. Fernsteuerung i. Wert v. 51 €

1985: Gutschein IKEA 25 €

1987: BVB Retro-Trikot i. Wert v. 50 €

1989: Länder toppen Biet- und Stichspiel i. Wert v. 10 €

1991: Gutschein IKEA 25 €

1992: Fam.- Ticket Minigolf i. Wert v. 25 €

1993: Tickets f. 2 Pers. Kletterwald/Fly Line 67 € Erlebnisberg Kappe Winterberg

1997: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

2002: Gutschein 20 € Ristorante Pane e Vino Siegen

2003: Gutschein 200 € 8 Woch. Fam.-Training all incl. INJOY Fitness-Studio Weidenau

2015: Fam.-Ticket mit Buchpräsent i. Wert v. 60 € Museum für Gegenwartskunst

2020: Gutschein 10 € Steiner’s Schönes & Nützliches

2052: Quiddler Junior-Spiel i. Wert v. 11 €

2055: Gutschein 4 x 5 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2063: Ajeti Edle Gebäckmischung Geschenkverpack. i. Wert v. 18 €

2064: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

2099: VFB Stuttgart Handytasche i. Wert v. 13 €

2107: Mensch ärgere dich nicht + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2110: Elfer raus + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2115: Scotland Yard i. Wert v. 40 €

2122: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

2125: BRIO Holzspielzeug/Schule i. Wert v. 34 €

2126: Kniffel-Spiel + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2128: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

2133: Spargutschein 50 € Sparkasse Siegen

2138: Spielesammlung 100er + Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2139: Gutschein 50 € Juwelier Grimm Weidenau

2173: Happy Party Spiel i. Wert v. 17 €

2178: Gutschein 50 € bicycles & more

2182: Osprey Rucksack Tropos 34

2183: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2185: Schaffell Original Gerberei i. Wert v. 100 €

Gewinnnummern zwischen 2200 und 2400

2201: Familien-Jahreskarte f. Affen- und Vogelpark Eckenhagen i. Wert v. 166 €

2202: Kapten & Son Armbanduhr, Unisex i. Wert v. 140 €

2209: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

2210: Haartrockner i. Wert v. 25 €

2211: Deutschland Fan Stirnband + Buch i. Wert v. 20 €

2212: FSV Mainz Schreib-Set i. Wert v. 10 €

2219: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2224: Portable Bluetooth LED Lamp Speaker i. Wert v. 40 €

2231: Fitness Tracker Uhr i. Wert v. 45 €

2232: Gutschein 10 € Picknicker

2249: Groovy Pips Yatzy m. Würfeln u. Karten i. Wert v. 11 €

2252: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

2294: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

2300: Gutschein IKEA 25 €2315 Hairstyler Remington

2319: Gutschein 10 € Eiscafe Amalfi EKZ Weidenau

2325: Car-Wash Gutschein i. Wert v. 18 €

2341: FC Barcelona-Socken i. Wert v. 10 €

2360: BVB Sporttasche i. Wert v. 40 €

2382: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

2389: Aufladbare Karte 30 € Schneider’s Bäckerei

Gewinnnummern zwischen 2400 und 2500

2401: Badehandtuch i. Wert v. 20 €

2404: Surprise Päckchen Reise (England) i. Wert v. 20 €

2411: Gutschein 10 € Probetraining Schlüsselstelle Jung’s Boulderhalle

2413: Pizzaschere m. Backbuch i. Wert v. 25 €

2425: Osprey Rucksack Sirrus 24

2453: Gutschein 15 € Buchhandlung Mankelmuth

2457: BVB Fußball i. Wert v. 20 €

2470: Gutschein 2 Pers. Cine Star/ Kino i. Wert v. 27 €

2471: Naova-Spiel + Gutschein 10 € Frittenglück

2472: Sandwichmaker

2474: Gutschein 47 € Bewegungsschule MOBIS

2478: BVB Retro-Umhängetasche i. Wert v. 40 €

2483: Gutschein 2 Tickets Apollotheater „Bremer Stadtmusikanten“

2487: TSG Hoffenheim Schreib-Set i. Wert v. 10 €

