Siegen: Aktives Museum ist wichtiger denn je

Siegen. „Ja, Traute. Respekt. Ganz einfach Respekt!“ Während die Zuhörer im Siegener Ratssaal lange applaudieren, hält Hans Walter Klein für das Aktive Museum seinen Dank an Traute Fries kurz, im Anschluss an ihren Vortrag am Sonntag. Zum 75-jährigen Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz im Januar 1945 hat sie den Inhalt ihrer neuen Broschüre in verkürzter Fassung vorgestellt: „Jüdische Familien aus Klafeld-Geisweid“.

Erstmals musste die Gedenkstunde aus dem Aktiven Museum ins Rathaus verlegt werden, weil dessen Räume aktuell auf einen Umbau vorbereitet werden. Viele Jahre habe es gedauert, sagt Bürgermeister Steffen Mues, bis es mit den Ausschreibungen und vernünftigen Angeboten gelungen sei, diese wichtige Aufgabe anzugehen. Damit das „AMS“ seine Aufgabe als Dokumentations- und Lernort für regionale Zeitgeschichte künftig noch besser leisten könne. Er begrüßt Peter Buschmann als neuen hauptamtlichen Mitarbeiter des Aktiven Museums, der künftig viel von jener Arbeit übernehmen solle, die bislang wenige ehrenamtliche Schultern getragen haben.

Der Bürgermeister unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kreis, die es ermöglicht habe, Landesmittel zu bekommen. Und er nutzt den Anlass, die dringende Notwendigkeit des Museums, der damit verbundenen Arbeit und des Gedenkens an die Zeit des Nationalsozialismus zu betonen. „Bitter nötig“ sei dies, beklagt Mues den wachsenden Populismus und das Wiedererstarken rechten Gedankengutes 75 Jahre nach dem Ende des Krieges und des damaligen Regimes. Spontan hat er die aktuelle Ausgabe einer Sonntagszeitung mitgebracht, in der Volkhard Knigge, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, eine zunehmende Rücksichtslosigkeit und Verrohung der Besucher feststellt. Von Holocaust-Leugnern in früheren Zeiten gehe der Trend in Richtung Holocaust-Unterstützern, zitiert Steffen Mues zahlreiche Vorfälle, die dort aufgeführt werden.

Mues fordert Zeichen gegen Hetze

Der Siegener Bürgermeister geht auch auf einen kürzlichen Satz des brasilianischen Präsidenten ein, der festgestellt habe, dass die indigenen Völker einen kleinen Schritt zur weiteren Menschwerdung geschafft hätten. „Ich begreife das nicht“, kommentiert er die Aussage, verstehe nicht, dass Menschen einen solchen Charakter in ein verantwortliches Amt wählen. Freilich könnte eine Menge gesagt werden zu ähnlichen Personen in anderen Ländern, schüttelt Mues den Kopf.

Siegerland Noch kein Datum zur Wiedereröffnung des Museums Zur Wiedereröffnung des Aktiven Museums gibt es noch kein festes Datum. Der Umbau soll in den nächsten Wochen beginnen. Allerdings seien noch nicht alle Gewerke ausgeschrieben, ließ der Bürgermeister wissen. Die Bestände sind bis auf das Auschwitz-Modell und die Krämer-Büste ausgelagert worden.

Umso wichtiger sei es. in Deutschland nie wieder schweigende Mehrheiten zuzulassen, wie damals, und gemeinsam Zeichen gegen den Hass und die Hetze zu setzen. Gerade auch, „dass heute sehr viele Menschen gekommen sind“, sei ein solches Zeichen, für das er sich bei allen bedankt, die im Rathaus dafür gesorgt haben, dass viele zusätzliche Stühle aufgestellt werden müssen.

Allerdings sei es dort ähnlich kalt, „wie sonst im Museum“, erlaubt er sich trotz des ernsten Themas einen kleinen Scherz, bevor er Traute Fries für ihre Arbeit der vergangenen Jahre und die neue über das Schicksal der jüdischen Familien lobt. Sie bringe die nötigen menschlichen Qualitäten mit, außerdem das Vorwissen durch das Wirken ihres Vaters.

