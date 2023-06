Feuer Siegen: Alarm am Bahnhof – Feuer über dem Bahndamm

Siegen. Warum das Buschwerk am Steilhang hinter dem Siegener Bahnhof in Flammen geriet, ist ungeklärt.

Am Wanderweg hinter dem Siegener Bahnhof, der bis zur Schemscheid führt, brannten am Samstagabend gegen 20 Uhr rund 400 Quadratmeter Buschwerk an einem Steilhang. Die Feuerwehr Siegen-Hain, Hammerhütte und ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr machten sich nach der Alarmierung zur Einsatzstelle auf.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Feuerwehrleute leiteten einen Erstangriff ein, mussten jedoch auch noch den Steilhang hinaufklettern. Nach einer halben Stunde waren die Flammen abgelöscht. Wie das Feuer entstanden ist, ließ sich auch durch die eingetroffenen Polizeibeamten nicht klären. Auf jeden Fall sollte man aufgrund der enormen Trockenheit im Wald und entlang solcher Wege nicht rauchen und schon gar nicht Zigarettenkippen einfach wegwerfen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland