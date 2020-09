Siegen: Alarm in Altenheim – Brot im Toaster verkohlt

Ein starkes Aufgebot an Einsatzkräften rückt am Sonntagmorgen auf den Witschert aus.

Siegen. Der Feueralarm aus dem Seniorenheim auf dem Siegener Heidenberg ließ Schlimmes erwarten – der Einsatz konnte dann aber schnell beendet werden,.

Die Kürzel stehen für eine hohe Alarmstufe und den „Massenanfall an Verletzten“: „Feuer-5“ sowie „MANV-1“ hatte der Disponent der Kreisleitstelle Siegen am frühen Sonntagmorgen um 8.30 Uhr ausgelöst, dazu noch einige Sirenen in verschiedenen Stadtteilen.

Aus dem Seniorenheim „Am Witschert“ war ein Gebäudebrand im Keller gemeldet worden. Auch zahlreiche Rettungswagen sowie Notärzte machten sich auf den Weg zum Heidenberg, ebenso landete der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Brotscheibe verklemmt sich im Toaster

Doch schon kurze Zeit später konnte der Einsatz zurückgefahren werden. Eine 62-jährige Bewohnerin hatte versucht, in einem Toaster normales Brot zu toasten, das sich dann in dem Gerät verklemmt hatte und eine Rauchentwicklung verursachte. Die Brand- und Rauchmelder in dem Gebäude schlugen an. In dem Haus sind.

