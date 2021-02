Siegen: Albert-Schweitzer-Schule wiederholt beschmiert

Geisweid. Nicht zum ersten Mal wird die Albert-Schweitzer-Schule Geisweid von Unbekannten beschmiert. Bei der jüngsten Tat ist der Schaden besonders hoch.

In den vergangenen Wochen ist die Albert-Schweitzer-Schule in Geisweid häufiger von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Am Dienstagmorgen, 16. Februar, bemerkte der Hausmeister erneut eine Verunreinigung: Dieses Mal hatten die Unbekannten jedoch besonders heftig zugeschlagen.

Mit verschiedenen Spraydosen und Farbstiften richteten die Täter hohen Schaden von mindestens 6000 Euro an, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten entgegen unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.