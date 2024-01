Siegen: Als Polizei ins Spiel kommt, haut Ford-Fahrer ab

Eisern Ein Ford und ein Taxi sind in einen Unfall verwickelt. Der Taxi-Fahrer will die Polizei informieren, das hält der Ford-Fahrer für keine gute Idee.

Auf der Rensbachstraße im Siegener Stadtteil Eisern ist es am Mittwochnachmittag, 24. Januar, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem weiteren Pkw gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 55-jährige Taxifahrer gegen 16 Uhr mit einem Fahrgast von Eisern in Richtung Schränke. Etwa in Höhe der Zufahrt zum Eiserner Sportplatz kam ihm auf der engen Straße ein schwarzer Ford Kombi entgegen. Dieser soll nach Angaben des Taxifahrers zu weit in der Mitte gefahren sein.

Mann spricht mit russischem oder polnischem Akzent

Es kam zu einer Kollision der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des Ford stieg aus. Als der Taxifahrer angab, dass er die Polizei für die Unfallaufnahme hinzuziehen wolle, rannte der Mann zu seinem Auto und fuhr in Richtung Eisern davon. Der Ford-Fahrer ist laut Beschreibung etwa 1,80 Meter groß, zwischen 55 und 60 Jahre alt und hat eine Glatze. Die Haut ist eher hell, der Phänotyp osteuropäisch, so die Polizei. Der Mann sprach mit russischem oder polnischem Akzent, trug blaue Arbeitskleidung und eine neofarbene Jacke.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271/7099-0.

