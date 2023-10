Kaan-Marienborn. Täter steigen in ein Mehrfamilienhaus in Siegen-Kaan-Marienborn ein – mit erheblicher Gewalt. Auch der Beuteschaden, Schmuck und Geld, ist enorm.

Gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus haben unbekannte Täter am Freitagmorgen, 20. Oktober aufgebrochen und erhebliche Werte entwendet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind die Einbrecher in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr am Freitag in zwei Wohnungen des Gebäudes an der Straße „Am Arnold“ eingestiegen.

Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung, warfen dazu ein Fenster an der Rückseite des Hauses mit einem Stein ein. Die Unbekannten durchwühlten dann die Wohnung und entwendeten Bargeld im höheren vierstelligen Euro-Bereich. Danach machten sich die Täter sich an der Wohnungstür im ersten Obergeschoss zu schaffen, heißt es weiter – vermutlich traten sie sie ein und gelangten so ins Innere. Hier rafften sie Schmuck an sich, dessen Wert die Ordnungshüter auf einen unteren vierstelligen Eurobereich schätzen. Nach der Diebestour verließen sie unerkannt den Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

