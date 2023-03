Siegen: Am Streik-Tag kommt der Winter zurück – Glättegefahr

Siegerland. Meteo Siegerland: Glätte durch Überfrieren, Schnee auch in tieferen Lagen – am Montagmorgen gilt Vorsicht auf den Straßen.

Nach einem ziemlich verregneten Wochenende droht am Montagmorgen Glättegefähr durch Überfrieren, vereinzelt auch durch Schneematsch, so Wetterexperte Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland. Ab Vormittag seien dann auch Schnee und Graupel in kräftigen Schauern bis in tiefere Lagen möglich, teils auch in Kombination mit Gewittern.

In der Nacht zu Montag kommt polare Kaltluft ins Kreisgebiet, erklärt Beyer, die bringt nochmal eine kurze Winter-Periode mit – ausgerechnet am Streik-Tag, der ohnehin für erhebliche Verkehrsprobleme sorgen dürfte, ist also zusätzlich besondere Vorsicht auf den Straßen geboten. Schnee fällt dabei vorwiegend ab etwa 300 Metern Höhe, ansonsten dominiert nasskaltes Aprilwetter. Höchsttemperaturen 2 bis 6 Grad, im Bergland -1 bis +2 Grad, dazu weht ein mäßiger bis frischer Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

Montagabend bis Mittwochmorgen bestimmt dann Hoch „Liliosa“ vorübergehend das Wetter, mit trockener kalter Luft. Ab Mittwoch kommt dann mildere Luft in die Region, aber auch neue Tiefdruckgebiete sind zu erwarten. Carsten Beyer: „Ein Frühlingshoch ist weiterhin nicht in Sicht.“

