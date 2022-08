Siegen: Amazon-Sitcom „Pension Transbacher“ feiert Erfolg

Langenholdinghausen. Nach zwölf erfolgreichen Folgen ist Feiern angesagt. Die Crew der Amazon-Prime-Serie veranstaltet ein Sommerfest. Kommen bald noch neue Folgen?

„Mein persönliches Highlight war die Explosion der Toilette“, sagt Produzentin Julia Monro rückblickend auf die letzten vier Jahre „Pension Transbacher“. Die Crew und Fans der schrillen Satire-Comedy-Serie ließen jetzt beim Sommerfest in Langenholdinghausen die gut vier Drehjahre Revue passieren. Insgesamt zwölf Folgen wurden im Hotel Garni-Tell gedreht – diesmal wurde es aber ausnahmsweise nicht auf den Kopf gestellt. Die Chefin Babsy Sonnenschein konnte leider nicht mitfeiern.

Was davor geschah

Die Sitcom handelt von der Familie Transbacher, einer Truppe von Drag-Queens und anderen queeren Figuren, die die Hausgäste der Pension auf lustige Art und Weise ärgern. Doch geboren wurde die Idee der Familie Transbacher schon ein paar Jahre vor dem Start der Amazon-Prime-Serie 2018. Babsy Sonnenschein und Zaza von Baden fanden schon im Jahr 2007 Geschmack an der Produktion von Videos. Mit verschieden Formaten auf YouTube und Talkshows live vor Publikum sorgten sie für Unterhaltung. „Es war eine gute Herausforderung“, sagt Zaza von Baden. Die Crew hat an vielen verschiedenen Orten gedreht und neue Ideen umgesetzt. „Unterwegs ist immer was Neues passiert“, erzählt Julia Monro.

Für die Dreharbeiten verwandelt sich das Hotel. Foto: Michael Kunz, Siegen

Im Umfeld eines Drehs trafen sie sich dann einmal in einem Hotel in Mannheim mit einer Transfrau, die neu in der Szene war und in der Öffentlichkeit noch als Mann auftrat. Sie habe sich zuvor „in der Masse versteckt“, berichtet Julia Monro. Ein paar Leute aus dem Team der Serie hätten sie dann weiblich geschminkt und aufgepeppt und sind zusammen shoppen gegangen. „Es war wie eine Inititalzündung. Danach war sie wie losgelöst“, sagt die Produzentin. „Die Klickzahlen auf Youtube waren aber nicht berauschend und oft haben wir den Zielrahmen von 15 Minuten gesprengt“, sagt Zaza von Baden, später alias Zaza Transbacher. Sie wollten mehr Leute erreichen.

Wie die Folgen entstehen

Für die Suche nach einem festen Drehort startete Babsy Sonnenschein einen Facebookaufruf. Frank Philipps wurde aufmerksam auf die Anfrage und schrieb ihr eine Nachricht, dass sie das Hotel Garni-Tell in Langenholdinghausen nutzen können. Er hatte nur eine Bitte: „Ich möchte eine kleine Rolle haben.“ Sie ließ sich auf den Deal ein, und nach kurzer Zeit hat der Hausmeister Eggbert Pissenbrenner die Welt der Transbachers betreten. Zu Beginn war der Plan, dass sich die Schauspieler und Schauspielerinnen einmal im Jahr treffen. Die Nachfrage nach mehr Folgen stieg aber rasant an. Der Wechsel von YouTube zu Amazon Prime war erfolgreich. Das „Garni-Tell wird nun vier Mal im Jahr an Wochenenden zur Pension Transbacher“, sagt Frank Philipps. Unter der Woche kann nicht gedreht werden, da die meisten nebenbei einen Job ausüben, erklärt Zaza von Baden.

Für die Drehtage treffen sich alle freitags in Langenholdinghausen. Dazu gehört die feste Stammcrew , aber auch Leute aus der Gegend, die sich aktiv beworben haben oder empfohlen wurden. Somit wechseln die Darstellerinnen und Darsteller ständig. Bei tragenden Rollen kommt es dann auch vor Beginn des Drehs zu „intensiven Gesprächen“, sagt Julia Monro.

Die Transbachers drehen: Vier bis fünf Mal im Jahr kommt die Sitcom-Welt nach Langenholdinghausen. Foto: Michael Kunz, Siegen

Für die belegten Wochenenden haben Babsy Sonnenschein und Co alle Freiheiten im Hotel – Gäste gibt es in der Zeit nicht. Freitag beginnt dann die Textprobe. Alle Beteiligten arbeiten ihre Skripte durch und bereiten sich auf die Proben vor. „Man entwickelt ein Gefühl für das Ganze“, erklärt Frank Philipps. Einen Tag später werden die einzelnen Szenen in allen benötigten Zimmern geprobt und schließlich am Sonntag gefilmt. Natürlich passieren dabei viele Pannen, die dann ans Ende der Folge geschnitten werden. Bei den Fans sorgt das für viel Amüsement. „Die meisten können das Ende gar nicht abwarten“, sagt Zaza von Baden. Um etwa 20 Uhr am sind die Dreharbeiten dann beendet. Jetzt muss für Montag wieder aufgeräumt werden. Das muss schnell passieren, denn der Großteil fährt eine längere Strecke nach Hause. Sei es nach Koblenz, Karlsruhe oder Mainz – aus Siegen kommen die wenigsten.

Wie Transbachers gut tun

Der Comedyaspekt der Serie wird mit einer schönen Message untermalt: „Vielfalt leben und sich selbst nicht zu Ernst nehmen“, sagt Gracia Gracioso. Besonders Julia Monro hat eine emotionale Verbindung zu der Serie. Der neue Wirkungskreis habe sie während ihres Outings unterstützt und ihr damit „das Leben gerettet“. Sie ist sehr stolz auf ihre persönliche Entwicklung, und die der Serie über die vergangenen vier Jahre. „Es ist eine Bereicherung fürs Leben.“

Auch die Chefin Babsy Sonnenschein möchte sich mit dem Sommerfest bei der Crew bedanken. An die 30 Leute waren im Hotel Garni-Tell, darunter auch ein paar Fans. Am Abend gab es nach Spießbraten und Salaten ein Quiz und anschließend haben alle zusammen die noch nicht veröffentliche Folge „Teilamnesie“ geschaut: Der Ehemann von Gracia Hasenhasser, Hasso Hasenhasser, hat sich den Kopf an einer Schublade gestoßen und hat nun starke Gefühlsschwankungen. Das Fluchen und Brüllen kann schnell im Heulen enden. Auch nach zwölf erfolgreichen Folgen bleibt die Motivation weiter oben: „Es wird noch nicht von Aufhören gesprochen“, antwortet Julia Monro.

