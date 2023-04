Siegen: Ampel ausgeschaltet – Zusammenstoß auf Kreuzung

Zwei Verletzte, drei beschädigte Fahrzeug: Das ist die Bilanz des Unfalls an der Kreuzung Weidenauer Straße/Bismarckstraße in Siegen-Weidenau.

Weidenau. Zwei Menschen werden bei einem Unfall auf der Kreuzung Weidenauer Straße/Bismarckstraße in Weidenau verletzt. Die Ampel war außer Betrieb.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der Weidenauer Straße im Kreuzungsbereich zur Bismarckstraße.

Ampel zeigt nur gelbes Blinklicht

Gegen 11 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Weidenauer Straße von Geisweid kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Ampeln in den Seitenstraßen Am Eichenhang sowie Bismarckstraße zeigten gelbes Blinklicht. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer, der aus der Straße Am Eichenhang herausgefahren kam, ohne die Vorfahrt der Fahrzeuge auf der Weidenauer Straße zu beachten, prallte in die Fahrerseite des Pkw der 21-Jährigen. Das Fahrzeug des 66-Jährigen rollte noch gegen ein weiteres Fahrzeug, das an der Bismarckstraße stand.

Bei dem Unfall wurden die 21-Jährige sowie ihre 43-jährige Mitfahrerin verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei den Kreuzungsbereich komplett für fast eine Stunde sperren.

