Siegen: An Mini rumgeschraubt und gleich einkassiert worden

Siegen. In der Nacht machen sich zwei Männer an einem Mini in Siegen zu schaffen. Ihr Pech: Sie werden beobachtet und ziemlich genau beschrieben.

Zwei tatverdächtige Männer sind am Dienstag, 4. Juli, in den frühen Morgenstunden der Polizei gemeldet worden, die am Marburger Tor in Siegen in einen schwarzen Mini eingebrochen sind.

Aufgrund der genauen Täterbeschreibung eines aufmerksamen Zeugen konnten die beiden Personen in Tatortnähe angetroffen werden. Bei den 33 und 26 Jahre alten Männern wurden neben Diebesgut ein Messer sowie Betäubungsmittel gefunden. Die Polizei nahm beide vorläufig fest.

Polizisten finden Teleskopschlagstock

Einen weiteren Erfolg meldet die Polizei aus der Nacht zu Mittwoch, 5. Juli: Erneut führten Hinweise eines Zeugen zu Festnahmen von zwei Männern (21 und 28). Sie waren beobachtet worden, als sie in der Lämmergasse in eine Garage einbrachen. Danach durchwühlten sie einen BMW und einen VW Polo. Bei dem 28-Jährigen stellten die Polizisten vermeintliches Diebesgut, einen Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel sicher, so die Beamten.

Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen fanden die Beamten ebenfalls Diebesgut. Weitere Ermittlungen laufen.

