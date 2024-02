Siegen: An zwei Gesamtschulen gibt es noch reichlich Plätze

Siegen Die erste Runde des Anmeldeverfahrens ist vorbei. Erneut weisen Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und Gesamtschule Eiserfeld Kinder ab.

Das Anmeldeverfahren an den vier Siegener Gesamtschulen hat die erste Runde abgeschlossen. Zwei Gesamtschulen werden Anmeldungen zurückweisen müssen, an zwei sind noch Plätze frei.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

164 Kinder wurden für die 135 Plätze an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule angemeldet, damit werden 28 Abmeldungen abgewiesen. 16 der 135 Plätze sind für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf reserviert. Die Gesamtschule Eiserfeld hat 143 Anmeldungen für 135 Kinder. Weil 15 Plätze für Kinder mit Förderbedarf vorgehalten werden, müssen insgesamt zwölf Kinder abgewiesen werden, die keinen Förderbedarf haben.

Rechnerisch ist Platz für alle angemeldeten Kinder

Die Gesamtschule Auf dem Schießberg in Geisweid hat 77 Anmeldungen für 108 Plätze (davon zwölf Inklusionsplätze), die Gesamtschule Am Rosterberg hat bisher 45 Anmeldungen für 108 Plätze. Damit können rechnerisch alle an Siegener Gesamtschulen angemeldeten Kinder einen Platz bekommen. Angenommen wird aber, dass Kinder aus dem Kres Altenkirchen, die in Eiserfeld abgewiesen werden, kaum weiter ins Siegener Stadtgebiet hinein einpendeln. Hinzu kommen können Kinder, die an Gymnasien, Realschulen oder Hauptschule angemeldet werden, dort aber nicht aufgenommen werden - entweder, weil die Klassen voll sind, was regelmäßig am Gymnasium Am Löhrtor der Fall ist, oder weil wegen zu geringer Anmeldezahlen keine Klassen bilden können. Das war im vorigen Jahr an der Hauptschule und der Realschule Auf der Morgenröthe passiert.

Nicht bekannt gegeben hat die Stadt bisher, wie viele der insgesamt 429 zu den Gesamtschulen angemeldeten Kinder aus dem Stadtgebiet und wie viele aus Nachbarkommunen stammen. Insgesamt verlassen in diesem Sommer 785 Kinder die Siegener Grundschulen. Wären an den Gesamtschulen ausschließlich Siegener Kinder angemeldet und würden alle Siegener Viertklässler weiterführende Schulen in Siegen besuchen, wären 356 Kinder auf drei Gymnasien, zwei Realschulen und die Hauptschule zu verteilen, abzüglich der Siegener Kinder, die am Evangelischen Gymnasium aufgenommen werden.

Schwacher Jahrgang verlässt die Grundschulen

Insgesamt ist der aktuelle vierte Grundschuljahrgang schwächer als der letzte, als 829 Viertklässler zu den weiterführenden Schulen wechselten, also 44 mehr. Die Anmeldezahlen zu den Gesamtschulen liegen durchweg unter denen des Vorjahrs: 37 weniger bei der Bertha, 16 weniger in Eiserfeld, 20 weniger auf dem Schießberg. Eine besondere Rolle spielt die neue Gesamtschule auf dem Rosterberg. Dort waren in der ersten Anmelderunde sogar nur 33 Kinder angemeldet, zu Beginn des Schuljahrs aber waren dann auch dort vier 5. Klassen voll.

„Die Schulverwaltung wird das Anmeldeverfahren der Haupt- und Realschulen und Gymnasien ebenso wie das der Gesamtschulen nun weiterverfolgen und dann die weitere Abstimmung zur Klassenbildung mit der Schulaufsicht vornehmen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Vom 17. Februar bis zum 1. März läuft das reguläre Anmeldeverfahren zu den anderen weiterführenden Schulen in Siegen. Erst danach wird feststehen, wie viele 5. Klassen an welchen Gesamtschulen und Gymnasien gebildet werden und ob und welche Realschulen und die Hauptschule 5. Klassen bekommen.

Anmeldung auch an Haupt- und Realschulen möglich

Im vorigen Jahr war durch einen Bürgerentscheid der Beschluss des Rates aufgehoben worden, an Haupt- und Realschulen keine 5. Klassen mehr zu bilden; daher wird es auch dort weiterhin Anmeldeverfahren geben. Mit einem fünften Jahrgang macht in diesem Jahr von den drei betroffenen Schulen nur die Realschule Am Oberen Schloss weiter. Für den Fall, dass die Kapazitäten an den Gymnasien nicht ausreichen, greift ein Beschluss des Rates, auswärtige Kinder abzuweisen. Davon ausgenommen wären nur Kinder aus Freudenberg und Burbach, die keine eigenen Gymnasien haben.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland