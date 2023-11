Siegen: „Andersroom“ war schon vor 20 Jahren alt und marode

Schon 2004 gab es umfangreiche bauliche Mängel am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Freudenberger Straße in Siegen. (Archiv)

Siegen Nachdem Feuerwehrgerätehaus Freudenberger Straße nicht mehr Feuerwehrgerätehaus war, wurde nie saniert. Queere Initiative wäre damit überfordert.

Nach der Kritik der Stadtratsfraktionen an der geplanten Sanierung des maroden „Andersroom“ hat Bürgermeister Steffen Mues im Haupt- und Finanzausschuss Informationen nachgeliefert, die der Kommunalpolitik bislang fehlten. Wie berichtet soll das Begegnungs- und Beratungszentrum für quere Menschen im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus an der Freudenberger Straße instand gesetzt werden; die Summe dafür war einigen Stadtverordneten zu hoch, die Informationen zu spärlich.

„Der Verein hat schon damals eine Mängelliste vorgelegt“, erinnerte Mues an den Umzug der Schwulen Initiative Siegen von den damaligen Räumen am Schleifmühlchen an die Freudenberger Straße. Schon 2004 habe es umfangreiche und offensichtliche Altmängel durch die vorherige Nutzung gegeben – das Feuerwehrgerätehaus „war damals schon in die Jahre gekommen“, so der Verwaltungschef. Das Gebäude hat die Stadt dem Verein, inzwischen Queere Initiative Siegen (QIS), mietfrei zur Nutzung überlassen, was vertraglich festgehalten wurde. Die QIS sei für die „klassische“ Instandhaltung verantwortlich, hier gehe es aber „mehr oder weniger“ um eine Grundsanierung, mit der der Verein sicherlich überfordert sei.

Nachdem hier 20 Jahre nichts passiert sei, müsse das alles gründlich geprüft werden, forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Detlef Rujanski: Nachdem die Liegenschaft zur mietfreien Nutzung überlassen und dann weiter abgenutzt wurde, könne sie nun nicht einfach hergerichtet und wieder mietfrei überlassen werden.

