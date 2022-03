Siegen: Angebrannte Kroketten sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren am Freitagabend in Siegen-Langenholdinghausen im Einsatz.

Langenholdinghausen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitag zu einem Einsatz in Siegen- Langenholdinghausen aus. Ein Rauchmelder hatte angeschlagen.

Angebrannte Kroketten haben am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr in Langenholdinghausen für einen ein Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. In einem Mehrparteienhaus an der Olper Straße war ein Rauchmelder angeschlagen. Zudem roch es nach Rauch, der Notruf wurde gewählt.

Die Feuerwehrkräfte aus Langenholdinghausen, Geisweid, Alchen, Meiswinkel und der hauptamtlichen Wache Siegen-Weidenau waren schnell vor Ort. Offene Flammen gab es an der Einsatzstelle keine. Stattdessen arg knusprig gebackene Kroketten im Backofen einer Dachgeschosswohnung. Die waren schlussendlich für den Rauch verantwortlich. Gegen den gingen die Einsatzkräfte mit Lüftungsmaßnahmen vor.

An der Hauptstraße zogen die vielen blinkenden Einsatzfahrzeuge, darunter zwei Drehleitern und zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Blicke der Bürger auf sich. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch der Bewohner, der sein Abendessen wohl aus den Augen verloren hatte, kam mit dem Schrecken davon.

