Siegen: Angestellte Lehrer streiken – Unterricht fällt aus

Siegen. Siegener Lehrergewerkschaft GEW beteiligt sich am Warnstreik; Angestellte sind aufgerufen, Arbeit niederzulegen. Beamte dürfen nicht vertreten.

In der aktuellen Tarifrunde der Länder fordern die angestellten Lehrkräfte unter anderem fünf Prozent mehr Gehalt. Doch die öffentlichen Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt, so Maik Ehlen vom Leitungsteam der Siegener Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Er vermutet: „Es soll offenbar versucht werden, die zukünftige Eingruppierung zu verschlechtern und damit Geld zu sparen.“ Daher ruft der mitgliederstärkste Verband von Lehrerinnen und Lehrern im Siegerland alle angestellten Lehrkräfte im Kreis auf zur Teilnahme am zentralen Warnstreik der GEW in Dortmund am Donnerstag, 11. November, auf.

An diesem Tag wird morgens ab 7 Uhr ein Streiklokal mit Streikfrühstück und Eintragen in die Streiklisten in der Siegerlandhalle eingerichtet. Um 8 Uhr fährt ein gemeinsam mit der GEW Olpe georderter Bus zur Demo nach Dortmund. Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Geisweid und Wenden. Bis 10 Uhr können sich nicht mitfahrende Streikende noch in die Streiklisten eintragen. Die GEW Siegen bittet alle angestellten Lehrkräfte um rege Teilnahme, „damit ein starkes Signal von dem Warnstreik zur Unterstützung der Forderungen ausgeht“, wie es weiter heißt.

Durch den Warnstreik werde es zu Unterrichtsausfall an den Schulen kommen. Die GEW weist darauf hin, dass der Unterricht, der durch streikende angestellte Lehrkräfte ausfällt, durch verbeamtete Kollegeninnen und Kollegen nicht vertreten werden darf. Die unter Umständen notwendige Aufsicht oder Betreuung besonders jüngerer Schülerinnen und Schüler sei aber zu ermöglichen. Das jeweilige Ausmaß des Unterrichtsausfalls hängt nach Gewerkschaftsangaben stark von der Anzahl der Streikteilnehmer vor Ort ab.

