Siegen: Anwohner sieht brennendes Wohnmobil am Straßenrand

Eiserfeld. Aus einem Wohnmobil in Eiserfeld steigt Rauch auf, wenig später steht die Fahrerkabine in Flammen. Ein Anwohner hatte den Brand zufällig entdeckt

Nur durch Zufall wurde am Samstagvormittag der Brand eines Wohnmobils in der Grabettstraße in Eiserfeld entdeckt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 9 Uhr schaute ein Anwohner aus dem Fenster und sah, dass aus dem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug Rauch stieg. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Wenige Minuten darauf trafen die ersten Einsatzfahrzeuge ein. Zu diesem Zeitpunkt stand das Innere der Fahrerkabine schon in hellen Flammen. Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp gegen den Brand vor, musste sich jedoch erst Zugang zu dem Wohnmobil verschaffen. Dann konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden.

Eiserfeld: Wohnmobil gerät vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand

Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt an einem elektrischen Gerät aus. Glücklicherweise befand sich niemand in dem Fahrzeug. An diesem entstand Totalschaden, die Polizei gibt ihn mit etwa 25.000 Euro an. Die Grabettstraße war für die Dauer des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. An dem Wohnmobil entstand Totalschaden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland