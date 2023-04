Siegen: April geht, Wochenende kommt – mit den besten Tipps

Siegen. Zocken, Musik hören oder sich lieber dem Bier widmen: Das kommende Wochenende lässt eigentlich keine Wünsch offen.

Das letzte Aprilwochenende ist vielleicht kein frühlingshaftes, dafür aber ein langes. Hier sind unsere Freizeittipps.

Warum liegt hier ein Apfel?

Ein Klassiker zum Start? Warum nicht? In der Landeshauptstadt ist „Wilhelm Tell“ zu sehen: Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, Düsseldorfer Schauspielhaus, Worringer Straße 140, Düsseldorf.

Wilde Hunde in Essen

Klassiker, der zweite. Das Theater Essen-Süd zeigt „Reservoir Dogs“, frei nach Quentin Tarantino: Freitag und Samstag, 28. und 29. April, 19.30 Uhr, Theater Essen-Süd, Germaniastraße 172, Essen.

Der Mai kommt – auch nach Siegen

Wer in den Mai tanzen oder sonstwie rutschen will, findet in der Region viele Gelegenheiten. Am Unteren Johannes in Obersdorf-Rödgen etwa wird am Samstag, 29. April, um 11 Uhr der Maibaum aufgestellt. Maibaumsetzen ist ebenfalls am Samstag, 29. April, 16 Uhr in Gilsbach. Die Littfelder feiern ihr Maibaumfest am Sonntag, 30. April, 15 Uhr auf dem Dorfplatz Kapellenschule. In den Mai getanzt wird dann tatsächlich am Sonntag, 30. April, 18 Uhr in der Käner Irle-Brauerei.

Zocken ist angesagt

Die Kombination klingt ungewöhnlich, ist aber eigentlich folgerichtig. Im Theater wird gezockt und klassische Musik gespielt. Spielkonsolen, Computerspiele und Spieleklassiker erfüllen bei Game Music Live! das Foyer des Apollo-Theaters mit elektronischem Spiel und der dazugehörigen Musik, heißt es dazu seitens des Veranstalters: Freitag, 28. April, 17 Uhr, Apollo-Theater, Morleystraße 1, Siegen.

Götz Alsmann gastiert nun endlich in Kreuztal. (Archivbild) Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Dortmund sagt Prost

Dortmund gehörte mal zu den wichtigsten Bierstädten Deutschlands. Warum, das erläutert ebenso anschaulich wie informativ eine Führung durch das Brauereimuseum: Sonntag, 30. April, 15 Uhr, Brauereimuseum Dortmund, Steigerstraße 16, Dortmund.

Zweiter Versuch in Kreuztal

Nun endlich gastiert Götz Alsmann in Kreuztal. Und zwar mit L.I.E.B.E.. Der ursprüngliche Termin im Februar fiel aus, weil sich ein Bandmitglied eine Handverletzung zugezogen hatte. Autsch. Wer also den Februar-Auftritt verpasst hätte, dem bietet sich nun Chance Nummer zwei: Samstag, 29. April, 20 Uhr, Campus Buschhütten, Siegener Straße 152, Buschhütten.

