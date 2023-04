Siegen: Aprilwetter-Achterbahn – Erst 0 Grad, dann bis zu 20

Vor allem oberhalb von 500 Metern fällt wohl am Donnerstag Schnee in Siegen-Wittgenstein.

Siegerland. Schnee im April kommt vor. Durch ein Höhentief ist es wohl auch in Siegen-Wittgenstein wieder so weit, erklärt Carsten Beyer, Meteo Siegerland.

Der April macht seinem Namen alle Ehre, wirklich frühlingshaft wird das Wetter nicht – trotz eines kräftigen Hochs über Skandinavien. Wie Carsten Beyer erklärt, ist das Höhentief („Kaltlufttropfen“) schuld: Das besteht aus sehr kalter polarer Luft in 5000 bis 10.000 Metern Höhe und ist typischerweise 300 bis 1000 Kilometer groß. Vom Boden aus sei dieser Kaltlufttropfen als Tiefdruckgebiet gar nicht erkennbar, so der Betreiber von Meteo Siegerland – er habe auch keine Fronten, bringe allerdings die gleichen Wetterphänomene mit sich wie ein Tief, nur in umgekehrter Reihenfolge.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Dieses Höhentief erreicht jedenfalls den Berechnungen zufolge am Mittwoch, Deutschland, am Donnerstag, 19. April, dann wohl Siegen-Wittgenstein und bringt Regen und teils wohl auch Schnee mit sich. Die Schneegrenze liegt dabei oberhalb von 500 Metern. In kräftigeren Phasen kann es auch mal weiter runter anmatschen“, so Beyer – bei entsprechenden Temperaturen. Es werde dann aber schnell zu mild für Schnee, es folgen dann Regen, Nieselregen, Regenschauer und teils auch örtliche Gewitter, besonders gegen Abend. Freitag zieht der Kaltlufttropfen dann weiter Richtung Frankreich.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Samstag beruhigt sich das Wetter nur vorübergehend, mit örtlich bis zu 20 Grad, bevor es ab Sonntag von Nordwesten her wieder unbeständiger und deutlich kühler wird. Viel Niederschlag werde nicht berechnet in den nächsten fünf Tagen: „Die neue Woche startet wechselhaft und kühl.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland