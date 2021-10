Die Vorletzte Schilderbrücke zwischen Siegstraße und der Abfahrt Weidenau wurde am Samstag montiert.

Verkehrszeichenbrücke Siegen: Arbeiten auf gesperrter HTS – Stau am Zubringer

Weidenau. Straßen NRW erneuert die Verkehrszeichenbrücken über der HTS in Siegen: Samstag die vorletzte im Bereich Weidenau. Es bildeten sich längere Staus

Am Samstag, 23. Oktober, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem HTS-Zubringer von Dreis-Tiefenbach in Fahrtrichtung Weidenau. Bis zum Ortseingang von Dreis-Tiefenbach staute sich teilweise der Verkehr, weil auf dem Abzweig in Fahrtrichtung Siegstraße die Ampelanlage nicht abgeschaltet war, während die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen NRW die vorletzte Verkehrszeichenbrücke kurz vor der Abfahrt zur Weidenauer Straße montierte und die Zufahrt dafür sperren musste.

Mit einem Schwerlastautokran musste auch hier die Brücke wieder angehoben und montiert werden. Hierzu waren schon vor einigen Monaten die Betonsockel zur Befestigung der Brückenständer gegossen worden. Seit zwei Wochen hatte Straßen NRW auf diese Sperrung hingewiesen und die Umleitungsstrecken ausgeschildert, die dann über die umliegenden Straßen und Anschlussstellen führten.

Bis Dreis-Tiefenbach staute sich der Verkehr zurück. Foto: Jürgen Schade

Die Montage der letzten Verkehrszeichenbrücke in diesem Bereich wird in zwei Wochen, am 6. November durchgeführt. Auch hier wird eine Vollsperrung notwendig sein.

