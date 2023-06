Siegen: Auch oben schrumpfen Einkommen - weniger Millionäre

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein wohnen noch 75 Personen, die mehr als eine Million Euro Einkünfte im Jahr haben. So verteilen sich die Millionäre:

Anders als im Schnitt des Landes NRW ist die Zahl der Personen, die jährlich Einkünfte von mehr als einer Million Euro zu versteuern haben, in Siegen-Wittgenstein zurückgegangen, 2019 haben die Finanzämter hier 75 „Einkommensmillionäre“ gezählt, sechs weniger als 2018. Wobei hinter einem „Millionär“ in der Betrachtung des Finanzamtes, das jetzt das Jahr 2019 abgeschlossen hat, auch zwei Personen stehen können – gemeinsam veranlagte Ehepaare.

Weniger Millionäre in Kreuztal und Burbach

Genau zwei von je 10.000 Siegenern sind Einkommensmillionäre, insgesamt 21 und damit sieben weniger als 2018. Neun Bestverdiener zahlen von Kreuztal aus Steuern (vier weniger), acht in Wilnsdorf (drei mehr), sieben in Erndtebrück (vier mehr), sechs in Bad Berleburg (einer mehr), sechs in Netphen (drei mehr), sechs in Freudenberg (einer mehr), fünf in Burbach (drei weniger) und drei in Hilchenbach (Vorjahreszahl geheim). Nicht für 2019 veröffentlicht wird die Zahl der Einkommensmillionäre aus Bad Laasphe und Neunkirchen (Vorjahr: sieben).

Erndtebrück führt, Hilchenbach Schlusslicht

Im Vergleich innerhalb Siegen-Wittgensteins hat Erndtebrück die meisten Einkommensmillionäre je je 10.000 Einwohner, gefolgt von Wilnsdorf, Freudenberg und Burbach. Auf Platz 5 landet Bad Berleburg, auf 6 Kreuztal, auf 7 Netphen, auf 8 Siegen und auf 9 Hilchenbach. Im NRW-Vergleich ist Erndtebrück die Gemeinde mit den zweitmeisten Einkommensmillionären je 10.000 Einwohner – direkt hinter Meerbusch. Wilnsdorf hat Platz 95, Freudenberg 127, Burbach 130, Bad Berleburg 147, Kreuztal 168, Netphen 197, Siegen 246 und Wilnsdorf 250.

