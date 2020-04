Siegen: Audi bedrängt Rollerfahrerin und türmt nach Unfall

Siegen. Die Fahrerin eines Audi bedrängt in Siegen eine Rollerfahrerin. Die Frau stürzt und wird verletzt. Die Audi-Fahrerin türmt.

Wie die Polizei in Siegen am Donnerstag mitteilt, ist am frühen Mittwochabend, 29. April, eine 55-jährige Rollerfahrerin von der Achenbacher Straße kommend auf der Ypernstraße unterwegs.

Kurz nach der dortigen Bushaltestelle setzte ein Audi in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen der Rollerfahrerin an. Als den beiden Fahrerinnen der Wagen eines 24-Jährigen entgegenkam, wich der Audi nach rechts aus und bedrängte die Rollerfahrerin, die stürzte.

Audi flüchtet von der Unfallstelle

Die 55-Jährige wurde dabei verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die Polizeibeamten fahndeten nach dem von der Unfallstelle geflüchteten Audi und ermittelten dessen 36-jährige Fahrerin.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

