Siegen: Auf der HTS auf Lkw aufgefahren – hoher Schaden

Weidenau. Bis nach Siegen staut sich der Verkehr vor der Unfallstelle auf der B 62 in Weidenau zurück. Es kommt zu einer weiteren Kollision.

Einen weiteren Verkehrsunfall in Weidenau gab es am Donnerstagabend auf der Hüttentalstraße zwischen der Auffahrt Siegen-Sieghütte und der Abfahrt Weidenau in Fahrtrichtung Kreuztal.

Rückstau bis nach Siegen

Wie die Polizei erklärte, gab es durch einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 einen Rückstau auf der HTS , der bis nach Siegen reichte. Kurz vor der Abfahrt Weidenau musste ein 58-jähriger Lkw-Fahrer abbremsen. Eine 60-jährige Fahrerin eines Kia Sportage erkannte die Situation wohl zu spät und prallte auf den vor ihr stehenden Lastwagen. Während sie und ihre 59-jährige Mitfahrerin unverletzt blieben, gaben der Lkw-Fahrer sowie sein 30-jähriger Sohn gegenüber der Polizei Nacken- und Rückenschmerzen durch den Aufprall an. Somit wurden sie beide als leichtverletzt eingestuft. Ein Transport durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Der Pkw wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er von einem Siegener Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

