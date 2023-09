Siegen: Auf Flucht vor Polizei eigenes Auto geschrottet

Geisweid. Polizeikontrolle in Siegen: Als die Beamten mit einem Golffahrer sprechen wollen, gibt er Vollgas – Der Beginn einer wilden Jagd durch die Nacht.

Ein Pkw-Fahrer ist in der Nacht auf Freitag, 22. September, in Siegen von einer Polizeikontrollstelle geflüchtet. Allerdings fanden die Beamten heraus, wer der Mann ist. Nun suchen Zeugen.

Gegen 0.30 Uhr nahmen die Polizisten laut eigenen Angaben Verkehrskontrollen im Bereich Geisweider Straße und Sohlbacher Straße vor. Sie wollten einen Golf anhalten und kontrollieren. Der Fahrer hielt zunächst auch an. Als ihm aber die Beamten durch die geöffnete Fensterscheibe mitteilten, was der zweck des Stopps war, gab der Fahrer Gas, umkurvte die Polizisten und flüchtete in Richtung Sohlbach. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Verkehrsschild auf Geisweider Ruhrst umgemäht

An der Ecke Sohlbacher Straße und Wenschtstraße machte ein noch unbekannter Zeuge die Polizeistreife auf sich aufmerksam. Er dirigierte die Ordnungshüter per Handzeichen in die Ruhrststraße. Kurze Zeit später fiel den Polizisten ein frisch beschädigtes Verkehrsschild in Höhe der Adolf-Wurmbach-Straße auf. Kurz darauf entdeckten sie das verlassene Fluchtfahrzeug im Asternweg. Der Golf wies ebenfalls erhebliche frische Unfallschäden im Frontbereich auf.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Fahrer um einen 35-jährigen Mann handeln könnte. Den Golf mit Hammer Kennzeichen stellten die Beamten sicher.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der die Beamten in die Ruhrststraße dirigierte.

