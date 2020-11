Siegen: Auf Gegenfahrbahn in Weidenau zwei Autos gerammt

Weidenau. Aus bislang unbekannten Gründen gerät in Siegen-Weidenau eine Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Die Kollision ist folgenschwer.

Die Frau war am Mittwoch, 4. November, gegen 8.30 Uhr auf der Austraße in Siegen-Weidenau von der Engsbachstraße in Fahrtrichtung Stockweg unterwegs.

Unmittelbar hinter der Einmündung Gärtnerstraße geriet der Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und rammte eine vor einem Wohnhaus geparkten Pkw frontal.

Verletzte kommt in Siegener Krankenhaus

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen rund fünf Meter nach hinten gedrückt und kollidierte mit einem zweiten geparkten Fahrzeug.

Die Pkw-Fahrerin musste mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden. An alles drei Fahrzeugen entstand hoher Schaden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

