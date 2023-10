Siegen: Auf HTS-Abfahrt Kontrolle verloren – Totalschaden

Bei dem Unfall an der City-Galerie in Siegen entsteht Totalschaden.

Siegen. Eine 18-Jährige gerät auf der HTS-Abfahrt Siegen-Hammerhütte in die Schutzplanke.

Eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Kreis Altenkirchen verunglückte am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit ihrem Kleinwagen im Bereich der City-Galerie.

Als sie von der HTS in Richtung Kochs Ecke abfuhr, kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit der linken Fahrerseite in die Schutzplanke, wobei das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Im angeforderten Rettungswagen wurde die 18-jährige medizinisch betreut und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Unfallursache war laut Auskunft der Polizei vermutlich ein internistischer Notfall.

