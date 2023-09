Siegen: Auf Schnäppchenjagd beim Geisweider Flohmarkt

Geisweid. 300 Liter Erbsensuppe sind nichts – bei so vielen Menschen, die auf dem monatlichen Flohmarkt in Geisweid stöbern.

Besser hätte das Wetter am Samstagvormittag nicht sein können, als wie an jedem ersten Samstag im Monat der Flohmarkt unter der HTS in Geisweid öffnete. Schon in der zweiten Nachthälfte zum Samstag waren die ersten Trödler und Händler angereist. Sie konnten ab 6 Uhr ihre Waren zum Verkauf anbieten. Das DRK Siegen-Nord hatte auch diesmal wieder 300 Liter Erbsensuppe gekocht, die ab 10 Uhr angeboten wurde und innerhalb von 90 Minuten verkauft waren. Da blieb dann nur noch, zu den Klängen eines Drehorgelspielers, der in der Nähe seine Kurbel drehte, eine Bratwurst oder ein Crêpe zu kaufen.

Wer sucht, der findet auch: Ein Schnäppchen machten auf jeden Fall Katharina Krebs, die ein Butterfass aus den 50er Jahren erwerben konnte, und Claudia Ertel, die ein altes hölzernes Schaukelpferd aus den 30er Jahren entdeckte. Diese Flohmarktfunde werden demnächst als Deko in ihren Wohnungen stehen. Am 7. Oktober findet der nächste Flohmarkt statt, am Sonntag, 8. Oktober das jährliche Bürgerfest in Geisweid.

