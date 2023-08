Siegen: Auffahrunfall auf der B 62 – Frau verletzt

Weidenau. Am Abzweig der B 62 zur Universität in Siegen-Weidenau hat es gekracht. Drei Autos werden beschädigt.

Eine 36-jährige Beifahrerin eines Opel Astra ist am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall auf der B 62 in Siegen-Weidenau leicht verletzt worden. Der 41-jährige Fahrer war von Weidenau in Richtung Siegen gefahren.

An der Ampel zur Siegener Universität musste eine 47-jährige Fahrerin eines Mini Cooper verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihr fuhr ein 33-jähriger Fahrer eines VW Touran, der ebenfalls langsamer wurde. Diese Situation erkannte wohl der Astra-Fahrer zu spät,, fuhr auf den Touran auf und schob diesen den Mini. Dabei wurde der Astra so stark beschädigt, dass der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

