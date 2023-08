Siegen: Auffahrunfall vor HTS-Auffahrt – drei Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kommt es in Geisweid vor der HTS-Auffahrt in Richtung Siegen.

Geisweid. Drei Pkw sind in den Auffahrunfall verwickelt, der in Siegen vor der HTS-Auffahrt Geisweid passiert.

Ein Auffahrunfall ist am späten Samstagnachmittag auf der Weidenauer Straße an der HTS-Auffahrt Geisweid passiert. In Fahrtrichtung Weidenau kurz vor der HTS-Auffahrt in Fahrtrichtung Siegen hatte eine Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten müssen.

Dies hatte der Fahrer eines nachfolgenden Pkw zwar noch frühzeitig bemerkt und seinen Pkw zum Stillstand gebracht. Doch eine weiterer Pkw-Fahrerin krachte in den stehenden Pkw hinein und schob diesen noch auf den ersten Wagen. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, sie wurden im Krankenhaus versorgt.

