Siegen: Aufregende Show unter der Zirkuskuppel

Siegen. Wie ein Nachmittag am Weihnachtszirkus beim Leimbachstadion abläuft: Ein Besuch in der Manege und ein Blick hinter die Kulissen.

Gegen 14.30 Uhr betrete ich das große rote Zelt des Zirkus Trumpf am Leimbachstadion. In einer Stunde beginnt die Show – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Begleitet von fröhlicher Musik werden der Kinderpunsch erwärmt, das Popcorn und die Zuckerwatte zubereitet und die ersten Eintrittskarten verkauft. Mein Gespräch mit Nancy Trumpf wird von den ersten eintrudelnden Gästen unterbrochen – für eine ganze Weile, denn es werden immer mehr. Nicht viel später werden so gut wie alle Plätze gefüllt sein.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das Familienleben im Zirkus

Seit nun acht Jahren ist Nancy Teil der Familie. Damals war sie selbst noch begeisterte Zuschauerin. „Während der Vorstellung hab ich mich direkt in Marcel verliebt. Jetzt sind wir verheiratet.“ Marcel Trumpf wurde in das seit sieben Generationen bestehende Familienunternehmen reingeboren. Nancy Trumpf fiel der Wechsel zu einem Zirkusleben sehr leicht: „Schon als Kind fand ich Zirkus sehr toll. Mittlerweile könnte ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, zurück in ein Haus zu ziehen“, so die 26-Jährige.

Jedes Ehepaar der großen Zirkusfamilie wohnt zusammen mit den Kindern in jeweils einem eigenen Wohnwagen. „Wir haben eine Küche, Bad, Kinderzimmer und so weiter. Alles, was man braucht. Eben ein Haus auf Rädern“, sagt sie lachend. Die Räder des Hauses kommen auch oft ins Rollen: „Wir sind eigentlich so gut wie das ganze Jahr unterwegs. Wir bleiben immer zwei Wochen an einem Standort, spielen dort Shows, und ziehen dann weiter.“ Für die Bildung der Kinder ist dabei ebenfalls gesorgt. „Sie besuchen eine Zirkusschule, an der man mittlerweile sogar Abitur machen kann“, erklärt Nancy Trumpf. „Den Kinder stehen alle Türen offen. Sie können natürlich beruflich machen, was sie wollen.“ Für sie ist diese Lebensart perfekt: „Das familiäre Gefühl, dieser Zusammenhalt und die Freiheit sind für mich sehr besonders“, so Nancy Trumpf.

Manege frei

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Viele kleine Kinder sitzen zusammen mit ihren Eltern und Großeltern auf den Rängen und schauen gespannt in Richtung Manege. Das Licht geht aus und durch die Menge geht ein leichtes Raunen – die Show beginnt. Nancy und Kevin Trumpf eröffnen die Vorstellung: Eine LED-Laser-Show, unterlegt mit lauter, impulsiver Musik. Das Publikum ist begeistert. Nun stürmen die drei kleinen Ponys in die Manege, zeigen kleine Kunststücken und lassen sich von den Kindern in der ersten Reihe streicheln. „Wir halten unsere Tiere Eins A. Wer möchte, kann gerne vorbeikommen und sich selbst überzeugen lassen“, hat Nancy Trumpf im Gespräch vor der Show erzählt. Auch den ganzen Tag über kümmern sie sich viel um ihre Ponys, Alpakas und den Hund.

Der 24-jährige Kevin Trumpf präsentiert Kunststücke auf einer Rola Bola. Foto: Philipp Drößler

Auch ein Clown und das kleinste Mädchen der Familie, die Figuren Elsa und Olaf sorgen für Unterhaltung und zaubern den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht. Anschließend kommen die Luftakrobatinnen ins Scheinwerferlicht. Mutig turnt die 15-jährige Julienne an einem von der Decke hängenden Seil, andere schwingen auf einem Reifen geschmeidig über der Erde – die Stimmung ist weiterhin sehr gut. Es folgen Darbietungen auf der Rola Bola und Tricks mit dem Diabolo. Auch Marcel Trumpf wird bei der Stuhlbalance von den Besuchern motiviert. Ganze 30 Kilogramm wiegen die gestapelten Stühle: „Du schaffst das“, schreit ein Zuschauer aus der zweiten Reihe – und tatsächlich, es ist ihm gelungen. Nach etwa einer Stunde wird eine kleine Pause eingelegt, und die Besucher haben die Möglichkeit, die Tiere zu streicheln.

„Aufgeben war nie eine Option“

Nach den vergangenen Coronajahren ist es für die Familie sehr schön, wieder auftreten zu können. „Es war sehr schwer, wir hatten viel zu kämpfen. Ohne die Bevölkerung hätten wir das nicht geschafft, auch wenn Aufgeben niemals eine Option gewesen ist“, sagt Nancy Trumpf. Derzeit schwanken die Besucherzahlen stark. „Viele Kinder sind auch nicht mehr so interessiert am Zirkus, sondern beschäftigen sich anderweitig, unter anderem mit Streamingdiensten. Es ist eben alles moderner geworden.“ Dazu kommt, dass die Familie derzeit noch nicht weiß, wo sie ihr Winterquartier aufschlagen kann: Die vergangenen sechs Jahre waren wir immer in Freudenberg.“ Auf dem Platz wird jetzt ein Altenheim gebaut. Die Familie möchte nicht gerne weit weg ziehen. „Es wäre schön, wenn wir in der Nähe von Siegen bleiben können.“

Nach den Pony-Streicheleinheiten geht die Show weiter. Mit Bravour setzt Rebecca Trumpf einen Fuß nach dem anderen über ein hoch in der Luft gespanntes Seil. Mit vollem Tempo geht die Vorstellung dem großem Finale entgegen. Ein erfolgreicher Tag für die Familie – morgen gehts von vorne los.

Das Weihnachtszirkusprogramm läuft noch bis 5 Januar. Ein Ticket für Erwachsene kostet 20 Euro, für Kinder 18 Euro. Mit einer Ermäßigung jeweils zwei Euro weniger.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Nancy Trumpf am Verkaufsstand. Foto: Philipp Drößler

Der Zirkus Trumpf spielt vor vollem Haus am Leimbachstadion. Foto: Philipp Drößler

Nancy und Kevin Trumpf tauchen das Zelt in eine prächtige LED-Farbenshow. Foto: Philipp Drößler

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland