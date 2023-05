An der A 45 in Siegen ist eine weitere Sperrung nötig. (Symbolbild)

Verkehr Siegen: Ausbau auf sechs Spuren – wieder Sperrung an A 45

Siegen. Die A 45 wird sechsspurig ausgebaut. Dafür ist eine weitere Sperrung nötig, die allerdings nur von kurzer Dauer sein soll.

Autobahn Westfalen erkundet für den sechsspurigen Ausbau zwischen den Anschlussstellen Siegen und Siegen-Süd den Baugrund.

Zur Einrichtung einer neuen Verkehrsführung muss die Auffahrt in der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Frankfurt von Freitag, 19. Mai, 20 Uhr bis Samstag, 20. Mai, 5 Uhr gesperrt werden, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Freudenberg.

