Kaan-Marienborn. Der TuS Kaan-Marienborn veranstaltet zum 11. Mal das Oktoberfest in der Weißtalhalle. Es wird zünftig mit „Die Dorfler“ gefeiert.

Richtig hoch her ging es am Samstag, 15. Oktober, in der Weißtalhalle in Kaan-Marienborn – mit allem, was zu einem Oktoberfest dazugehört: Dirndl, Lederhosen, Bier, Brezn und beste Stimmung. Eingeladen hatte der TuS Kaan-Marienborn; der Verein veranstaltete die Party nun schon zum 11. Mal, von Mal zu Mal erfolgreicher.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

700 Eintrittskarten wurden verkauft, berichten Heike Klein und Tobias Wilsmann vom Vorstand des TuS Kaan-Marienborn. Aus Sicherheitsgründen hatte man lieber auf Stühle und Tische verzichtet und dafür auf Stehtische gesetzt: Wenn ausgelassen gefeiert wird und die Menschen auf Tischen und Bänken tanzen, steigt die Unfallgefahr. „Die Dorfler“ aus Österreich heizten dem Publikum bis nach Mitternacht ein.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland