Siegen: Ausstellung mit echten Leichen, Körpern und Organen

„Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Kaan-Marienborn.

Kaan-Marienborn. Beachtliches Interesse an der Ausstellung „Der menschliche Körper – Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle Kaan-Marienborn. Die Bilder.

Zahlreiche Besucher haben am Wochenende 6. bis 8. Mai die Ausstellung „Der menschliche Körper: Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Kaan-Marienborn besucht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die anatomische Ausstellung mit echten konservierten menschlichen Körpern sei laut Selbstauskunft einzigartig in Europa. Die Schau war im Vorfeld durchaus großflächiger plakatiert worden. In Anlehnung an Gunther von Hagens berühmt-berüchtigt gewordene „Körperwelten“ versprachen die Macher, dass Besucher „die Welt in deinem Inneren anhand von echten Körpern, Körperteilen und Organen“ entdecken können.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Gerade im Vergleich mit der bekannten Ausstellung von Hagens zeigten sich manche Besucherinnen und Besucher enttäuscht von „Der menschliche Körper“ und kritisierten, dass die Exponate unecht gewirkt hätten.

„Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Schade

„Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Schade

„Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Schade

„Lernen von den Toten“ in der Weißtalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Schade

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland