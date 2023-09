Siegen: Austritt aus der CDU-Fraktion – wegen Gesamtschule

Ratssitzung im Ratssaal Geisweid am Mittwoch, 21. März 2023: Die CDU-Fraktion verliert ein weiteres Mitglied.

Siegen. Die CDU-Fraktion im Siegener Rat wird noch einen Kopf kleiner: Benjamin Grimm ist nun fraktionslos – er nennt dafür drei Gründe.

Da waren’s nur noch 17: Gut ein Jahr nach der Austrittswelle aus der CDU-Fraktion, die der CDU-SPD-Kooperation die Ratsmehrheit gekostet hat, ist ein weiterer Stadtverordneter ausgetreten: Benjamin Grimm hat sich allerdings nicht den vier ehemaligen CDU-Ratsmitgliedern angeschlossen, die eine neue Fraktion „Gemeinsam für Siegen“ (GfS) gebildet haben.

Er wolle „erst einmal“ fraktionslos weiterarbeiten, sagte Benjamin Grimm dieser Zeitung. Ob er in der CDU Mitglied bleibe, sei offen. Dazu werde er ein Gespräch mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Benedikt Büdenbender führen. Seine Parteiämter lasse er ruhen.

Uneinig über Schulen, Straßennamen und Verkehr

„Ich möchte betonen, dass ich diesen Entschluss nach reiflicher Überlegung gefasst habe. Er ist das Ergebnis der Erkenntnis, dass es notwendig ist, diesen Schritt zu gehen, um meinen eigenen politischen Überzeugungen treu zu bleiben“, heißt es in der Erklärung, die Benjamin Grimm am Mittwoch verbreitet hat. Als Grund führt er „Unstimmigkeiten“ an, die die „Kommunikation und die strategische Ausrichtung unserer politischen Arbeit“ betreffen. Im Gespräch mit dieser Zeitung nennt Benjamin Grimm konkret die Zustimmung der CDU zur vierten Gesamtschule („Ich habe dagegen gestimmt“), seine Ablehnung der Straßenumbenennungen und der Ausweisung einer Umweltspur auf der Hauptverkehrsachse zwischen Siegen und Geisweid.

Benjamin Grimm ist Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Siegen, stellvertretender Kreisvorsitzender der CDA (Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft) und Mitglied des Bundesvorstandes der Arbeitnehmergruppe im Deutschen Bundeswehrverband.

